Çeyrek altın haftanın ikinci gününü ne kadardan tamamladı? 22 Ekim Kapalıçarşı yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle gram ve çeyrek altın almayı planlayanlar, mesai bitimi sonrası piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri merak etmeye başladı. Peki, çeyrek altın haftanın ikinci gününü ne kadardan tamamladı? İşte, 22 Ekim Kapalıçarşı yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları.
22 Ekim Salı günü, sabah saatlerinde altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279,4 lira seviyesinde seyretti. İşlemini piyasalarda devam eden 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,36 azalışla 279,00 liradan tamamladı. Peki, yarım altın ne kadardan satılıyor? İşte, altın fiyatlarında yaşanan son durum...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.858,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,80 280,00 278,80 279,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.844,00 1.865,00 1.837,00 1.858,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 254,00 258,00
Lira(Tam) Ziynet 1.802,00 1.822,00 1.796,00 1.816,00
Yarım Ziynet 901,00 911,00 898,00 908,00
Çeyrek Ziynet 450,00 455,00 449,00 454,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, 22 Ekim Salı günü yatay seyrini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 284 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 279 liradan işlem gördü. Çeyrek altın, 22 Ekim Salı günü 462 TL'den satıldı. İşlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 276 TL dolaylarında seyretti. Cumhuriyet altını ise 1.864 liradan alınıp 1.883 liradan satıldı. Yarım altın ise 924 TL'den işlem gördü.
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