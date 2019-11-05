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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.11.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Çeyrek altın haftanın ikinci günü ne kadar oldu? 5 Kasım güncel altın fiyatlarında son durum

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Çeyrek altın haftanın ikinci günü ne kadar oldu? 5 Kasım güncel altın fiyatlarında son durum

Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü, çeyrek ve gram altının fiyatı, yatırımcılar tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle akşam saatlerinde piyasaların kapanması sonrası, vatandaşlar çeyrek altının alış fiyatına yoğunlaştı. Peki, çeyrek altın haftanın ikinci günü kapanışta ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte, 5 Kasım güncel altın fiyatlarında son durum.

Salı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 277,2 lira seviyesinde seyreden altının gram fiyatı, ekonomi grafiklerinde gün boyu hareketine devam etti. Piyasalarda işlemini sürdüren 24 ayar külçe altının gramı günü Kapalıçarşı'da yüzde 0,18 azalışla 276,30 liradan kapattı. Peki yarım altın ne kadar oldu? Gram altının ne kadardan satılıyor? İşte, anlık yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

5 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 276,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.841 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 276,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,60 276,80 276,10 276,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.823,00 1.844,00 1.820,00 1.841,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 252,00 256,00
Lira (Tam) Ziynet 1.781,00 1.801,00 1.778,00 1.798,00
Yarım Ziynet 891,00 901,00 889,00 899,00
Çeyrek Ziynet 445,00 450,00 445,00 450,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Çeyrek altının satış fiyatı 453 lira seviyesinde işlem görürken, 443 liradan geri alındı.

Yarım altın fiyatı 906 liradan satılırken, 883 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1863 liradan satılırken, 1836 liradan geri alındı.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 254 lira olurken, 251 liradan geri alındı.

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