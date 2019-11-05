Çeyrek altın haftanın ikinci günü ne kadar oldu? 5 Kasım güncel altın fiyatlarında son durum
Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü, çeyrek ve gram altının fiyatı, yatırımcılar tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle akşam saatlerinde piyasaların kapanması sonrası, vatandaşlar çeyrek altının alış fiyatına yoğunlaştı. Peki, çeyrek altın haftanın ikinci günü kapanışta ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte, 5 Kasım güncel altın fiyatlarında son durum.
Salı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 277,2 lira seviyesinde seyreden altının gram fiyatı, ekonomi grafiklerinde gün boyu hareketine devam etti. Piyasalarda işlemini sürdüren 24 ayar külçe altının gramı günü Kapalıçarşı'da yüzde 0,18 azalışla 276,30 liradan kapattı. Peki yarım altın ne kadar oldu? Gram altının ne kadardan satılıyor? İşte, anlık yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
5 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 276,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.841 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 276,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,60 276,80 276,10 276,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.823,00 1.844,00 1.820,00 1.841,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 252,00 256,00
Lira (Tam) Ziynet 1.781,00 1.801,00 1.778,00 1.798,00
Yarım Ziynet 891,00 901,00 889,00 899,00
Çeyrek Ziynet 445,00 450,00 445,00 450,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Çeyrek altının satış fiyatı 453 lira seviyesinde işlem görürken, 443 liradan geri alındı.
Yarım altın fiyatı 906 liradan satılırken, 883 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1863 liradan satılırken, 1836 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 254 lira olurken, 251 liradan geri alındı.
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