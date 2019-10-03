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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.10.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 3 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

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Çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 3 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından hız kazandı. Özellikle gram ve çeyrek altının alış fiyatının perşembe günü ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler, Kapalıçarşı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, gün sonunda çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 3 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.

Haftanın dördüncü işlem gününde, altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 274,4 lira seviyesine ulaştı. İşlemini Kapalıçarşı'da devam ettiren 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 278,10 liradan tamamladı. Peki, yarım altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 278,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,80 274,00 277,90 278,10
Cumhuriyet Ata Lira 1.804,00 1.825,00 1.831,00 1.852,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 253,50 257,50
Lira(Tam) Ziynet 1.763,00 1.783,00 1.790,00 1.810,00
Yarım Ziynet 882,00 892,00 895,00 905,00
Çeyrek Ziynet 441,00 446,00 448,00 453,00

ALTIN FİYATLARI GÜN İÇİNDE NE KADAR OLMUŞTU?

Çeyrek altın fiyatları bugün 447 liradan satılırken, 437 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 896 liradan işlem görürken, 873 liradan bozduruldu.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1847 liradan satılırken, 1820 liradan geri alındı.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 249.83 lira olurken, 249.64 liradan geri alındı.

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