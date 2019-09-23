Çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 23 Eylül güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları piyasalara yükseliş trendiyle başladı. Piyasaların kapanmasının ardından, altın fiyatları Kapalıçarşı'daki işlemini sürdürdü. Akşam saatlerinde çeyrek ve gram altının ne kadardan alıcı bulduğu yatırımcılar tarafından yoğun şekilde aranmaya başlandı. Peki, çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? İşte, 23 Eylül güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları.
Hafta sonu kapalı olan piyasaların sabah saatlerinde açılmasının ardından, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. Özellikle, altın yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar, akşam saatlerine doğru Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında yaşanan son durum hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,29 artışla 280,60 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altında son durum ne? İşte, Kapalıçarşı altın fiyatları...
23 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.869,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 280,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,80 277,00 280,40 280,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.824,00 1.845,00 1.848,00 1.869,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 256,00 260,00
Lira(Tam) Ziynet 1.783,00 1.803,00 1.806,00 1.826,00
Yarım Ziynet 891,00 901,00 903,00 913,00
Çeyrek Ziynet 446,00 451,00 452,00 457,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 442,03 liradan alınırken, 452,04 liraya satıldı.
GRAM ALTIN: Sabah saatlerinden itibaren düşüş trendinde olan gram altının fiyatı ise 279,22 lira seviyelerinde işlem gördü.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1.852 liradan satıldı.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 904 lira civarında işlem gördü.
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