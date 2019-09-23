Çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 23 Eylül güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 23 Eylül güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları
GeriEkonomi Çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 23 Eylül güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
23.09.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 23 Eylül güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 23 Eylül güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları piyasalara yükseliş trendiyle başladı. Piyasaların kapanmasının ardından, altın fiyatları Kapalıçarşı'daki işlemini sürdürdü. Akşam saatlerinde çeyrek ve gram altının ne kadardan alıcı bulduğu yatırımcılar tarafından yoğun şekilde aranmaya başlandı. Peki, çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? İşte, 23 Eylül güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları.

Hafta sonu kapalı olan piyasaların sabah saatlerinde açılmasının ardından, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. Özellikle, altın yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar, akşam saatlerine doğru Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında yaşanan son durum hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,29 artışla 280,60 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altında son durum ne? İşte, Kapalıçarşı altın fiyatları...

23 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.869,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 280,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,80 277,00 280,40 280,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.824,00 1.845,00 1.848,00 1.869,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 256,00 260,00
Lira(Tam) Ziynet 1.783,00 1.803,00 1.806,00 1.826,00
Yarım Ziynet 891,00 901,00 903,00 913,00
Çeyrek Ziynet 446,00 451,00 452,00 457,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 442,03 liradan alınırken, 452,04 liraya satıldı.

GRAM ALTIN: Sabah saatlerinden itibaren düşüş trendinde olan gram altının fiyatı ise 279,22 lira seviyelerinde işlem gördü.

CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1.852 liradan satıldı.

YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 904 lira civarında işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı taksicilerine eğitim
Türk ortak akıbetini açıkladı
Bölgenin en büyüğü! Yüzde 70'i tamamlandı
Bakan Ersoy'dan Thomas Cook açıklaması: 50 milyon euroluk kredi paketi hazırlanacak