Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının gram fiyatı
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlenmenin ardından gram altın ve çeyrek altın fiyatları dakika dakika takip edilirken, küçük çaplı yatırım yapmak isteyenler hem gram altın fiyatlarını hem de çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı saat 09:41 itibari ile 174 lira seviyesinde seyrediyor. 22 ayar bilezik 160 liralık gram fiyatı ile satış yapılırken, çeyrek altın fiyatları 286, yarım altın 572 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1169 lira seviyesinde
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