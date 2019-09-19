Çeyrek altın fiyatları yükseliyor mu? İşte altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, altın piyasasının en çok talep gören ürünü çeyrek altın oluyor. Çeyrek altın fiyatları tüm altın türleri arasında en çok takip edilen altın çeşidi olarak dikkat çekiyor. Çeyrek altının ardından takip edilen bir diğer altın çeşidi de gram altın. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın piyasasına dalgalı bir kur hakim olurken değer kazanan fiyatlar gün içinde değişikliğe uğruyor. Altın fiyatlarını anlık olarak takip edenler ise yoğunlukla çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merak ediyorlar. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Gram altın: 273 lira
Çeyrek altın alış: 439 lira
Çeyrek altın satış: 448 lira
Yarım altın alış: 874 lira
Yarım altın satış: 897 lira
Cumhuriyet altını alış: 1817 lira
Cumhuriyet altını satış: 1845 lira
22 ayar bileziğin alış fiyatı 248 lira olurken, satış fiyatı 251 lira seviyesinde işlem görüyor.
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