Çeyrek altın fiyatları yükseliyor mu? İşte altın fiyatlarında son durum
Çeyrek altın ve gram altın gibi yatırımcıların sıklıkla takip ettiği ürünlerde altın fiyatlarındaki değişimin ardından son değer merak ediliyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları dün 281 lira seviyesine inmişti.. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının gram fiyatında son durum
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı - Gram altın 172,8 lira, çeyrek altın 283 lira ve Cumhuriyet altını 1.155 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 172,8 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 172 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazancıyla 172,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.155 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,44 değer kazancıyla 1.309,87 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 artışla 171,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 281,00 lira, Cumhuriyet altını 1.150,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 171,80 liradan işlem gördü.
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