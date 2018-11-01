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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
01.11.2018 - 18:57, Son Güncelleme:

Altın fiyatları günün kapanışında ne kadar oldu? 1 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatları günün kapanışında ne kadar oldu? 1 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları günün kapanışında ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 219,90 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 359,00 lira, Cumhuriyet altını 1.469,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 219,90 liradan işlem gördü.

 

Altın fiyatlarının dünkü seyrinin ardından vatandaşlar bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları değeri en çok merak edilen altın türleri arasındaki yerini alıyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 218 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerinden ardından çeyrek altın fiyatları da değer kazandı. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum..

Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220,1 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 218,1 liradan tamamladı.  Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 221,15 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.450 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.222 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, başta Avrupa ve Asya olmak üzere borsalardaki olası düşüşlerin, yurt içi ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahını azaltacağını, bunun da altının gram fiyatında yükselişlere neden olabileceğini söyledi.
Memiş, küresel piyasaların 4 Kasım'da başlayacak İran ambargosu, 6 Kasım'daki ABD ara seçimleri ve 8 Kasım'daki ABD Merkez Bankası faiz kararına odaklandığını belirterek, teknik açıdan ons altında 1.212 doların destek, 1.230 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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