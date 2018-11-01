Altın fiyatları günün kapanışında ne kadar oldu? 1 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları günün kapanışında ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 219,90 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 359,00 lira, Cumhuriyet altını 1.469,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 219,90 liradan işlem gördü.
Altın fiyatlarının dünkü seyrinin ardından vatandaşlar bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları değeri en çok merak edilen altın türleri arasındaki yerini alıyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 218 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerinden ardından çeyrek altın fiyatları da değer kazandı. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum..
Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220,1 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 218,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 221,15 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.450 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.222 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, başta Avrupa ve Asya olmak üzere borsalardaki olası düşüşlerin, yurt içi ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahını azaltacağını, bunun da altının gram fiyatında yükselişlere neden olabileceğini söyledi.
Memiş, küresel piyasaların 4 Kasım'da başlayacak İran ambargosu, 6 Kasım'daki ABD ara seçimleri ve 8 Kasım'daki ABD Merkez Bankası faiz kararına odaklandığını belirterek, teknik açıdan ons altında 1.212 doların destek, 1.230 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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