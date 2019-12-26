Çeyrek altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 26 Aralık Kapalıçarşı güncel yarım, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu sorusu, altın yatırımları tarafından en fazla araştırılan konulardan oldu. Yeni güne yükselişle başlayan 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,45 artışla 288,00 liradan tamamladı. Peki, tam ve yarım altın ne kadara satılıyor? İşte, altın canlı anlık fiyatları...

26 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 469,00 lira, Cumhuriyet altını 1.918,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 288,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 286,50 286,70 287,80 288,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.888,00 1.909,00 1.897,00 1.918,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 261,00 265,00 263,00 267,00

Lira(Tam) Ziynet 1.845,00 1.865,00 1.854,00 1.874,00

Yarım Ziynet 923,00 933,00 927,00 937,00

Çeyrek Ziynet 461,00 466,00 464,00 469,00

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