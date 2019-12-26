Çeyrek altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 26 Aralık Kapalıçarşı güncel yarım, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı sabah saatlerinde 287 lira seviyesinde hareket etti. Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler mesai bitimi sonrası Kapalıçarşı'ya yansıdı. Hafta sonu öncesi gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 26 Aralık Kapalıçarşı güncel yarım, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları....
Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu sorusu, altın yatırımları tarafından en fazla araştırılan konulardan oldu. Yeni güne yükselişle başlayan 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,45 artışla 288,00 liradan tamamladı. Peki, tam ve yarım altın ne kadara satılıyor? İşte, altın canlı anlık fiyatları...
26 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 469,00 lira, Cumhuriyet altını 1.918,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 288,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 286,50 286,70 287,80 288,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.888,00 1.909,00 1.897,00 1.918,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 261,00 265,00 263,00 267,00
Lira(Tam) Ziynet 1.845,00 1.865,00 1.854,00 1.874,00
Yarım Ziynet 923,00 933,00 927,00 937,00
Çeyrek Ziynet 461,00 466,00 464,00 469,00
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