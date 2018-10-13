Çeyrek altın fiyatları haftasonu ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum merakla takip edilirken, altının gram fiyatı yaklaşık 229 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşların internette en çok aradığı konular arasındaki yerini alıyor. Peki çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatları şu an ne kadar? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Altının gram fiyatı bugün 229.97 kuruştan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın fiyatları da geçtiğimiz haftalara göre değer kaybetti.
Çeyrek altın fiyatları 380 lira civarında satılırken, 371 lira civarında geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 215 liradan işlem görürken, 210 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.558 lira, alış fiyatı ise 1.535 lira seviyesinde işlem görüyor
Yorumları Göster
Yorumları Gizle