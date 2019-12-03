Çeyrek altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 3 Aralık Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatlarının haftanın ikinci işlem gününde alış ve satış fiyatı gün boyu en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Mesai bitimi sonrası özellikle altın piyasalarındaki son durum ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gram ve çeyrek altının kapanışta ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler "Çeyrek altın fiyatları günü ne kadardan kapattı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 3 Aralık Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları.
Salı günü altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 270,3 lira seviyesinde hareket etti. Piyasalarda gün boyu hareketine devam eden 24 ayar külçe altının gramı ise, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,67 artışla 272,00 liradan tamamladı. Peki, tam altın bugün ne kadara satıldı? İşte, altın piyasalarında son durum.
ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 272,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 271,80 272,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.779,00 1.800,00 1.791,00 1.812,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,30 250,30 248,00 252,00
Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.750,00 1.770,00
Yarım Ziynet 869,00 879,00 875,00 885,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 438,00 440,00
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle