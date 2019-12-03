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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEkonomi Çeyrek altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 3 Aralık Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları
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Ekonomi
03.12.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Çeyrek altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 3 Aralık Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları

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Çeyrek altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 3 Aralık Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları

Altın fiyatlarının haftanın ikinci işlem gününde alış ve satış fiyatı gün boyu en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Mesai bitimi sonrası özellikle altın piyasalarındaki son durum ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gram ve çeyrek altının kapanışta ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler "Çeyrek altın fiyatları günü ne kadardan kapattı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 3 Aralık Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları.

Salı günü altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 270,3 lira seviyesinde hareket etti. Piyasalarda gün boyu hareketine devam eden 24 ayar külçe altının gramı ise, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,67 artışla 272,00 liradan tamamladı. Peki, tam altın bugün ne kadara satıldı? İşte, altın piyasalarında son durum.

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 272,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 271,80 272,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.779,00 1.800,00 1.791,00 1.812,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,30 250,30 248,00 252,00
Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.750,00 1.770,00
Yarım Ziynet 869,00 879,00 875,00 885,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 438,00 440,00

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