Çeyrek altın fiyatları düşüşe geçti.. Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları dalgalı bir kur izlerken, vatandaşlar tarafından gün içinde değişkenlik gösteren değerler dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki artış geçtiğimiz haftalara damga vurmuş piyasalarda hareketlilik yaşanmıştı. Peki son fiyatların ardından çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını gibi yatırım altınlarında son fiyatlar ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı şuan 184.05 lira seviyesinde işlem görürken, vatandaşlar çeyrek altın ve cumhuriyet altının değerinin ne kadar olduğunu araştırıyorlar.
Çeyrek altının satış fiyatı 302.99 lira geri alış fiyatı ise 296.85 lira değerinde
Cumhuriyet altını 1.238 lira seviyesinde işlem görürken, bozdurmak isteyenler 1.225 lira değerinde işlem yapabiliyor.
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