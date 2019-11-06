Çeyrek altın fiyatları çarşamba günü kapanışta ne kadar oldu? 6 Kasım güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları
Hafta ortasında, sabah saatlerinde piyasalara değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, akşam saatlerinde işlemini sonlandırdı. Çeyrek ve gram altında yaşanan anlık değişimler, gün sonunda vatandaşların yoğunlaştığı konular arasında yer aldı. Özellikle altını yatırım aracı kullananlar, altın fiyatlarını Kapalıçarşı'da sorgulamaya başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları çarşamba günü kapanışta ne kadar oldu?
Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 275,4 liradan işlem gördü. Mesai bitiminde, 24 ayar külçe altının gramı ise Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,03 azalışla 276,20 liradan tamamladı. Peki, yarım altının alış fiyatı ne kadar? Gram altın günü ne kadardan kapattı? İşte, 6 Kasım güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları.
6 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.840 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 276,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,10 276,30 276,00 276,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.820,00 1.841,00 1.819,00 1.840,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 251,70 255,70
Lira (Tam) Ziynet 1.778,00 1.798,00 1.777,00 1.797,00
Yarım Ziynet 889,00 899,00 888,00 898,00
Çeyrek Ziynet 445,00 450,00 444,00 449,00
ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADARDI?
Altının gram satış fiyatı 275 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında fiyatlar değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 450 liradan satılırken, 440 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 901 liradan işlem görürken, 878 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1858 liradan satılırken, 1847 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 251.65 liradan satılırken, 251.46 liradan geri alındı.
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