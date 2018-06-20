Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 20 Haziran altın fiyatları
Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları hakkındaki araştırmalarda hız kazandı. Güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, özellikle çeyrek altın ve gram altının son durumunu sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarının güncel durumu haftanın ortasında da büyük bir dikkatle takip ediliyor. Dün 193-196 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,6 artışla 194,6 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın en son kaç TL oldu?
Altının gramı bu sabah saatlerinde 195.04 liradan işlem görmeye başladı. Saat 11:08 itibariyle
Gram altın fiyatları 194,59 liradan alınırken 194,64 liradan satılıyor.
Çeyrek altın fiyatları 318,68 liradan satılırken, 311 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altını 1302 liradan alıcı bulurken, 1290 liradan bozduruluyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 178.70 lira olurken, 176.70 liradan geri alınıyor
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 194,5 lira seviyelerinde dengelendi.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gelen ek gümrük tarifelerine ilişkin misillemeye sert tepki gösterdiğini belirterek, "Trump’ın 200 milyar dolar tutarında Çin'den yapılacak ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması için hazırlık yapılması talimatı vermesi gerilimin süreceği endişelerini arttırdı." dedi.
Memiş, söz konusu gelişmelerin normal şartlarda altın talebini artırmasının beklenebileceğini ancak ticaret savaşı endişelerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım isteğinin yüksek olduğu zamana denk gelmesinin, yatırımcı talebinin dolara kaymasına neden olduğunu söyledi.
Altın fiyatındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.270 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.250 doların gündeme gelebileceğini, altının gram fiyatında ise 192,50-195,50 lira bandının takip edileceğini bildirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle