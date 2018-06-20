Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 20 Haziran altın fiyatları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇeyrek altın ve gram altın ne kadar? 20 Haziran altın fiyatları
GeriEkonomi Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 20 Haziran altın fiyatları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
20.06.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 20 Haziran altın fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 20 Haziran altın fiyatları

Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları hakkındaki araştırmalarda hız kazandı. Güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, özellikle çeyrek altın ve gram altının son durumunu sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının güncel durumu haftanın ortasında da büyük bir dikkatle takip ediliyor. Dün 193-196 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,6 artışla 194,6 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın en son kaç TL oldu?

Altının gramı bu sabah saatlerinde 195.04 liradan işlem görmeye başladı. Saat 11:08 itibariyle

Gram altın fiyatları 194,59 liradan alınırken 194,64 liradan satılıyor. 

Çeyrek altın fiyatları 318,68 liradan satılırken, 311 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altını 1302 liradan alıcı bulurken, 1290 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 178.70 lira olurken, 176.70 liradan geri alınıyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 194,5 lira seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gelen ek gümrük tarifelerine ilişkin misillemeye sert tepki gösterdiğini belirterek, "Trump’ın 200 milyar dolar tutarında Çin'den yapılacak ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması için hazırlık yapılması talimatı vermesi gerilimin süreceği endişelerini arttırdı." dedi.

Memiş, söz konusu gelişmelerin normal şartlarda altın talebini artırmasının beklenebileceğini ancak ticaret savaşı endişelerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım isteğinin yüksek olduğu zamana denk gelmesinin, yatırımcı talebinin dolara kaymasına neden olduğunu söyledi.

Altın fiyatındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.270 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.250 doların gündeme gelebileceğini, altının gram fiyatında ise 192,50-195,50 lira bandının takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dijitalde dünya standartlarında başarı öyküleri 4: Esneklik, hız ve güven

Terör mağdurlarına milyonlarca liralık destek

Dünya Kupası'nda Türkiye bu kez böyle yer aldı

SPONSORLU

Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?