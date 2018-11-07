Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (7 Kasım altın fiyatları)
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları en çok takip edilen ürünlerin başında geliyor. Vatandaşların hem hediyelik olarak kullanabildiği hem de güvenilir yatırım araçlarından biri olarak gördüğü çeyrek altın ve gram altın, bugün ne kadar sorusu internette en çok aranan konular arasında.. İşte altın fiyatlarında bugünkü değerler
Altın fiyatlarının bugünkü değeri internette en çok aranan konular arasındaki yerin alırken, altının gram fiyatı şu anda 212 lira seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyatların ardından,
Çeyrek altın fiyatları 348 liradan satılırken, 340 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 696 liradan satılırken, 678 liradan bozdurulabiliyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1428 lira olurken, 1407 liradan geri alınıyor.
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