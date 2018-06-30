Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram altın ve altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları bugünün en çok aranan konuları arasında yer alırken, hem hediyelik anlamda hem de yatırım amacıyla altın satın almak isteyen vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merak ediyorlar. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Altın fiyatları bugün 184.76 lira seviyesinde işlem görürken gram altın aynı değerden piyasalarda satışa sunuluyor.
Çeyrek altın fiyatları bir birim değer kaybederek 301 lira seviyesine kadar düşüş gösterdi. Şuan çeyrek altın piyasalarda 301-302 lira seviyesinde satılıyor.
Cumhuriyet altını 1.227 lira civarında satılırken, 1.214 lira seviyesinde geri alınıyor.
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