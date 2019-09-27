Çeyrek altın cuma günü ne kadar oldu? 27 Eylül güncel ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde, altın fiyatları güne yatay başlamasının ardından 274 lira seviyesinde dengelendi. Düğün, nişan ve davet gibi hafta sonunun gelmesiyle beraber, altın fiyatlarının haftayı ne kadardan tamamladığı, vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan konulardan oldu. Özellikle, hediyelik altın alacak olanlar, gram ve çeyrek altının alış fiyatını sorguluyor. Peki, çeyrek altın cuma günü ne kadar oldu? Altın fiyatları haftayı ne kadardan tamamladı? İşte, 27 Eylül güncel ve çeyrek altın fiyatları.
Cuma günü güne yatay başlayan altın fiyatlarında yaşanan değişimler, gün sonunda ekonomi grafiklerinde hareketini dengeledi. Haftanın son gününde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satıldı. Mesai bitimine doğru ise Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı. İşte, altın fiyatlarında yaşanan son durum.
ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NE KADARDAN TAMAMLADI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.809,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 271,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,30 275,50 271,30 271,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.814,00 1.835,00 1.788,00 1.809,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 247,50 251,50
Lira(Tam) Ziynet 1.774,00 1.794,00 1.747,00 1.767,00
Yarım Ziynet 887,00 897,00 874,00 884,00
Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 437,00 442,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altının satış fiyatı 444 lira civarında işlem görürken, 434 lira civarında geri alındı.
Yarım altın fiyatlarının satış değeri, 888 lira olurken, 866 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1828 liradan işlem görürken, 1800 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 247.84 lira olurken, 247.65 liradan geri alındı.
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