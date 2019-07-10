Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 10 Temmuz gram altında son durum
10 Temmuz Çarşamba gününün başlamasıyla birlikte, gerek yatırım gerek hediyelik amaçla olsun en çok tercih edilenlerden olan çeyrek altının, bugün ne kadardan satıldığını merak eden vatandaşlar fiyat araştırmalarına hız verdi. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadardan işlem görüyor?
En çok rağbet gören altın türlerinden olan çeyrek altın, düğün sezonunun gelmesiyle birlikte fiyatı en çok merak edilenlerden oldu. Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden yaptıkları sorgulamalarla altın fiyatlarını ve piyasaları anlık takip etmek istiyor. İşte, 10 Temmuz 2019'da altın piyasalarında son durum...
Altının gramı 256,58 TL civarında işlem görürken, piyasaların gözdesi çeyrek altın da 417,91 TL'den kendine alıcı buluyor. Cumhuriyet altını da 1.713,00 TL civarında güne başladı. Yatımcıların bir diğer gözdesi yarım altın ise 834,90 TL'den satılıyor.
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