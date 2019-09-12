Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarının bugünkü değeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalı bir grafik çizen altın fiyatlarında yatırım altınlarının ne kadar olduğu ayrıca takip ediliyor. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte altın piyasasındaki son durum ve altın türlerinin son değeri
12 Eylül Perşembe günü altın piyasasında dünkü seyrin biraz üzerinde bir değer ile açılış yapıldı. Altının gram fiyatı bugün sabah saat 09:15 sularında 277 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altının satış fiyatı bugün 452 lira seviyesinde işlem görürken, 442 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatları 904 liradan satılırken, 881 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1856 liradan satılırken, 1829 liradan geri alınıyor.
22 ayar altının gram satış fiyatı 252.33 lira, bozdurma fiyatı ise 252.13
ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 275,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 275,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,60 278,80 275,50 275,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.836,00 1.857,00 1.816,00 1.837,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.794,00 1.814,00 1.774,00 1.794,00
Yarım Ziynet 897,00 907,00 887,00 897,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 444,00 449,00
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle