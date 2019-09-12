Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇeyrek altın bugün ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?
GeriEkonomi Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
12.09.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarının bugünkü değeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalı bir grafik çizen altın fiyatlarında yatırım altınlarının ne kadar olduğu ayrıca takip ediliyor. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte altın piyasasındaki son durum ve altın türlerinin son değeri

12 Eylül Perşembe günü altın piyasasında dünkü seyrin biraz üzerinde bir değer ile açılış yapıldı. Altının gram fiyatı bugün sabah saat 09:15 sularında 277 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altının satış fiyatı bugün 452 lira seviyesinde işlem görürken, 442 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatları 904 liradan satılırken, 881 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1856 liradan satılırken, 1829 liradan geri alınıyor.

22 ayar altının gram satış fiyatı 252.33 lira, bozdurma fiyatı ise 252.13

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 275,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 275,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,60 278,80 275,50 275,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.836,00 1.857,00 1.816,00 1.837,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.794,00 1.814,00 1.774,00 1.794,00
Yarım Ziynet 897,00 907,00 887,00 897,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 444,00 449,00

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kamil Koç resmen devroldu
İşinden en çok memnun olan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Dünya bu anı bekliyor: Herkesin gözü onda!
ABD'de çok tartışılan uygulama: O yasa onaylandı