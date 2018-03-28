Çeyrek altın alacaklar dikkat! Fiyatı 282 lira
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 172,1 lira seviyesinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 172,2 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen altından 172,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.151 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.341 dolardan işlem görüyor.
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