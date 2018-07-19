Çeyrek altın alacaklar dikkat!
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Yatırım altınları arasında değeri en çok merak edilen altın türü olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları da dünkü fiyatlara göre biraz daha değer kazanmış durumda.
Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarında 19 Temmuz'un değerleri.
Altının gram fiyatı, dün son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yükselişe geçerek 189,5 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, dün hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle 187,6 lirayla son 10 günün en düşük seviyesini görürken, günü de yüzde 0,3 azalışla 189,2 liradan tamamladı. Bugün ise 188,7-189,9 lira dar bandında işlem gören altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 189,5 liradan alıcı buluyor. çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını ise 1.265 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin sürmesi ile satış baskısı altında kalarak dün 1.221,19 dolara geriledi ve son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Bugün de aşağı yönlü seyrine devam eden altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 1.223,9 dolardan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.265 liradan satılıyor.
Altın fiyatları bugün güne 189 lirayı aşan fiyatıyla başladı ve bu fiyatların ardından yatırım altınları da değer kazandı.
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