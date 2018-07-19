Çeyrek altın alacaklar dikkat!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
19.07.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Çeyrek altın alacaklar dikkat!

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Çeyrek altın alacaklar dikkat!

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Yatırım altınları arasında değeri en çok merak edilen altın türü olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları da dünkü fiyatlara göre biraz daha değer kazanmış durumda.

Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarında 19 Temmuz'un değerleri.

Altının gram fiyatı, dün son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yükselişe geçerek 189,5 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, dün hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle 187,6 lirayla son 10 günün en düşük seviyesini görürken, günü de yüzde 0,3 azalışla 189,2 liradan tamamladı. Bugün ise 188,7-189,9 lira dar bandında işlem gören altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 189,5 liradan alıcı buluyor. çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını ise 1.265 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin sürmesi ile satış baskısı altında kalarak dün 1.221,19 dolara geriledi ve son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Bugün de aşağı yönlü seyrine devam eden altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 1.223,9 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.265 liradan satılıyor.

Altın fiyatları bugün güne 189 lirayı aşan fiyatıyla başladı ve bu fiyatların ardından yatırım altınları da değer kazandı.

 

 

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