Çeyrek altın alacaklar dikkat!
Altının ons fiyatı yatay seyrederken, gram altın 173,1 liradan, çeyrek altın ise 284 liradan alıcı buldu.
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 173,1 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü, altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 173,3 liradan tamamladı.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 173,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 284 lira, Cumhuriyet altını da 1.158 liradan satılıyor.
Altın fiyatları haftaya yatay başlangıç yaparken, yatırımcılar fiyatlara yön veren ABD ile Çin arasındaki uluslararası ticaret politikası kaynaklı gerilimi yakından izleyecekler.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü 1,321.16 dolar ile iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesini gördükten sonra günü yüzde 0.5 artıda kapandı. Altın bugün ise yatay seyir ile 1,332.46 dolarda bulunuyor.
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