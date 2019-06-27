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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.06.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Çeyiz hesabı nedir, kimler faydalanabilir?

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Çeyiz hesabı nedir, kimler faydalanabilir?

Evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek ve desteklemek amacıyla üç yıl önce başlatılan çeyiz hesabı, ödemeleri 2019 mayıs ayı itibariyle başladı. Tüm mevduat ve katılım bankalarında çeyiz hesabı açtıralabiliyor. Peki, çeyiz hesabı nedir, kimler faydalanabilir?

Çeyiz hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir üründür. Bankamızda Katılma hesabı olarak açılacak olan ürün 1 aylık veya 3 aylık vadeli olarak açılabilecektir. Çeyiz hesabı istenildiği zaman kapatılabilir.

Kimler Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’ndan Yararlanabilir?

• 24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi kapsamında olanlar,
• Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl hesabına düzenli ödeme yapanlar,

• 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’ndan yararlanabilecektir.

• Çekim hakkı, katılımcı tarafından dönem içerisinde en fazla 2 defa kullanılabilir. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı'nda kalan bakiyenin, Çeyiz Hesabı'nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınır. Evlilik amacıyla kullanılacak çekim hakkı ise bir defa kullanılır.

• Evlilik amacıyla çekim hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması ve herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, çekim tarihinden en geç üç ay içerisinde Evlendirme Daireleri'ne başvuru yapıldığını tevsik eden evrakın bir örneği ile birlikte çekim hakkının kullanıldığı Bankamıza başvurularak Çeyiz Hesabı statüsünün devamı talep edilebilir. Hesabın statüsünün devam edebilmesi için Çeyiz Hesabı'nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamının hesaba yatırılması gereklidir. Yatırılması gereken tutar hesaplanırken katılımcının bu kapsamda ödeme yapmadığı aylar dikkate alınmaz. Katılımcı, azami olarak evlilik amacıyla çektiği tutarı ile başvuru tarihine kadar düzenli ödeme için gerekli asgari tutarlar toplamını hesaba yatırabilir. Yatırılan tutar üst sınır kapsamında değerlendirilmeyecektir.

• Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda Devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.

• Çeyiz Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açılabilecektir.

2019 Yılı İçin Çeyiz Hesabındaki Açılış Tutarları, Düzenli Ödeme Tutarları İle İlgili Sınırlar Nelerdir?

Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 155,26 TL, üst sınır 1.552,65 TL’dir. Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 465,78 TL, üst sınır 4.657,95 TL’dir. Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 23.289,62 TL’ye kadar para yatırılabilir. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

 

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