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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.01.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Çevreyi korumaya 133,4 milyar lira

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Çevreyi korumaya 133,4 milyar lira

Türkiye, çevreyi korumak için 2013-2017'yi kapsayan 5 yıllık dönemde 133 milyar 400 milyon 528 bin 455 lira harcadı. Buna göre son 5 yılda atık su yönetimine 49 milyar 337 milyon lira, atık yönetimi için 66 milyar 149 milyon lira ödendi.

Türkiye çevreyi korumak için 2013-2017'yi kapsayan 5 yıllık dönemde, 133 milyar 400 milyon 528 bin 455 lira harcadı. AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son 5 yıla ait "çevre koruma harcama" istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, çevre bilincinde son yıllarda artan küresel ve yerel farkındalık bu alanda yapılan harcamalarda da yansıdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde kamuoyunda çevreyi koruma bilincinin gelişmesi için sık sık bu konuya dikkati çekerken eşi Emine Erdoğan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'nin Eylül ayında başlatılan ve kendisinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeye devam etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk edeceklerini belirterek "çevreye ve insana saygılı" bir seçim kampanyası yürütme kararı aldıklarını duyurmuştu.
Bu kapsamda özellikle son 5 yıla ait verilere bakıldığında artan küresel ve yerel farkındalık bu alanda yapılan harcamaları da etkiledi.

ÇEVREYE EN FAZLA HARCAMA 2017'DE YAPILDI

TÜİK verilerine göre, Türkiye çevreyi korumak için 2013-2017'yi kapsayan 5 yıllık dönemde 133 milyar 400 milyon 528 bin 455 lira harcadı. Bu kapsamda 2013'ten 2017'ye kadar çevre harcamaları artarak devam etti.

2017'de 34 milyar 371 milyon 880 bin 295 lira harcama yapılırken, 2016 yılında 27 milyar 605 milyon 228 bin 267 lira, 2015 yılında 25 milyar 536 milyon 637 bin 984 lira, 2014 yılında 24 milyar 514 milyon 488 bin 340 lira ve 2013 yılında da 21 milyar 372 milyon 293 bin 569 lira çevreyi korumak için kullanıldı.
Ayrıca atık su yönetimine 49 milyar 336 milyon 975 bin 68 lira, atık yönetimine ise 66 milyar 149 milyon 93 bin 53 lira harcandı.

RADYASYONA KARŞI YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA

Türkiye, dış ortam havasını ve iklimi korumaya da son 5 yılda 1 milyar 954 milyon 430 bin 170 lira sarf etti. Verilere göre, "gürültü ve vibrasyonun azaltılması"na 64 milyon 169 bin 456 lira, radyasyona karşı korumaya 29 milyon 152 bin 192 lira, "toprak, yeraltı, yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi"ne de 4 milyar 63 milyon 367 bin 827 lira harcandı.

 

 

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