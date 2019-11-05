Çevreyi kirletenlere 209 milyon lira ceza
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2018 ve 2019 yıllarında çevre kirliliği nedeniyle yapılan şikâyetler ile tesislere yapılan denetimlerde toplam 208 milyon 809 bin 236 TL para cezası uygulandığını söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a 2018 ve 2019 yıllarında çevre kirliliği ile ilgili Türkiye genelinde vatandaşlar tarafından yapılan şikâyet başvuru sayısı ile aynı yıllarda yapılan denetimler ve bu denetimler sonucu uygulanan cezalarını sordu. Bakan Kurum, önergeye verdiği yanıtta 2018 yılında yapılan denetim sayısının 50 bin 456, 2019 yılı Eylül itibariyle de yapılan denetim sayısının 32 bin 599 olduğunu söyledi. Bakan Kurum yapılan bu denetimlerde 2018 yılında 109 milyon 32 bin 293,80 TL, 2019 yılı Eylül ayı itibariyle de 99 milyon 776 bin 943,06 TL para cezası uygulandığını söyledi. Bakan Kurum, denetimler sonucu 2018 yılında 259, 2019 yılı Eylül itibariyle de 177 işletmeye durdurma cezası verildiğini açıkladı.
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