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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Rifat BAŞARAN/ANKARA
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çevreyi kirletenlere 209 milyon lira ceza

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Çevreyi kirletenlere 209 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2018 ve 2019 yıllarında çevre kirliliği nedeniyle yapılan şikâyetler ile tesislere yapılan denetimlerde toplam 208 milyon 809 bin 236 TL para cezası uygulandığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a 2018 ve 2019 yıllarında çevre kirliliği ile ilgili Türkiye genelinde vatandaşlar tarafından yapılan şikâyet başvuru sayısı ile aynı yıllarda yapılan denetimler ve bu denetimler sonucu uygulanan cezalarını sordu. Bakan Kurum, önergeye verdiği yanıtta 2018 yılında yapılan denetim sayısının 50 bin 456, 2019 yılı Eylül itibariyle de yapılan denetim sayısının 32 bin 599 olduğunu söyledi. Bakan Kurum yapılan bu denetimlerde 2018 yılında 109 milyon 32 bin 293,80 TL, 2019 yılı Eylül ayı itibariyle de 99 milyon 776 bin 943,06 TL para cezası uygulandığını söyledi. Bakan Kurum, denetimler sonucu 2018 yılında 259, 2019 yılı Eylül itibariyle de 177 işletmeye durdurma cezası verildiğini açıkladı.

 

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