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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.01.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teminat bedellerini güncelledi

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teminat bedellerini güncelledi

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere teminat bedelleri güncellendi. Buna göre teminat tutarları, yapı denetim kuruluşları için 358 bin 680 lira 23 kuruş, laboratuvar kuruluşları için de 53 bin 802 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere teminat bedellerini güncelledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, "4708 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Teminat Bedellerinin Güncellenmesi", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Yapı Denetimi Hakkında Kanun" kapsamında alınan teminat bedelleri, "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği"nin ilgili maddesi gereği güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı esas alınarak, 1 Şubat 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere teminat tutarları, yapı denetim kuruluşları için 358 bin 680 lira 23 kuruş, laboratuvar kuruluşları için de 53 bin 802 lira 3 kuruş olarak belirlendi. 

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