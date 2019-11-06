Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları için merakla beklenen güne girildi. Temizlik ve Güvenlik personeli alımı için gerçekleştirilecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekimi, daha önce duyurulan yerlerden izlenebiliyor. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerçekleştireceği temizlik ve güvenlik personeli alımı kura sonuçları, belirlenen illerde gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin ardından kolayca öğrenilebilecek. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Bakanlığımıza gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; Temizlik Görevlisi meslek kolu için Personel Genel Müdürlüğünce, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, adayların müracaat etmiş olduğu ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince 06 Kasım 2019 tarihinde saat 10.00’da başladı.
Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle