İsviçre’nin Davos kentinde, 4 gündür devam eden Dünya Ekonomik Fromu’nun (WEF) düzenlediği Davos Zirvesi dün çevre protestolarıyla sona erdi. Bu yılki zirvenin geçen yılların aksine en önemli gündeminin kesinlikle iklim değişikliği olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunda hiç kuşkusuz ABD Başkanı Donald Trump’ın genç çevreci aktivist ile iklim değişikliği konusunda girdiği söz düellosunun etkisi büyük. Bu yıl 50. kez düzenlenen zirveden beklendiği gibi ABD-İran, Suriye ve Libya gibi siyasi çatışma alanlarına ilişkin önemli bir çıkış yolu geliştirilemedi. ABD ve AB arasında süren ticaret anlaşması, dijital şirketlerin vergilendirilmesi, dünya ticaretinin önündeki engellerin giderilmesi ve Çin’deki koronavirüsü salgınına yönelik tedbirler de zirvenin öne çıkan gündem maddeleri oldu. Zirvenin kapanış oturumunu gerçekleştiren WEF Başkanı Borge Brende de yaptığı konuşmada, dünyanın önemli sıkıntı alanlarına yönelik oldukça verimli geçen 50. Davos Zirvesi’nin ardından tüm paydaşların iklim değişikliği için artık zaman kaybetme lüksünün bulunmadığının farkına vardığını söyledi.



AVANTAJA DÖNÜŞTÜRDÜLER



Zirvenin son gününde de bir protesto eylemi gerçekleştiren 17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg ve destekçileri ABD Başkanı Trump ve Hazine Bakanı Steve Mnuchin kendilerine yönelik eleştirilerini avantaja dönüştürmeyi başardı ve kesinlikle seslerini dünyaya duyurdular. Her ne kadar Trump, çevreye duyarlı olduğunu, ABD’nin gezegen için bir tirilyon ağaç dikilmesini desteklediğini söylese de, genç aktivistleri daha fazla dinlemesi gerektiği eleştirisinden kaçamadı. Zaten Thunberg de Trump’ın bu çıkışını ‘boş laflar, boş vaatler’ sözleriyle değerlendirerek, çevre için hemen şimdi harekete geçilmesi gerektiği yönündeki söyleminde ısrar etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de yaptığı konuşmada çevrecilere sahip çıktı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen AB’nin 2050’ye kadar karbon emisyonunu azaltmaya yönelik Yeşil Anlaşması’nı gündeme getirdi. Zirvenin öne çıkan konularından biri de yapay zeka ve insanlığın geleceği oldu. ABD-AB arasındaki ticaret anlaşması ve dijital şirketlerin vergilendirilmesi konusundaki tartışmalara ilişkin ise kayda değer bir mesafe alınamadı. Trump yönetimi Avrupalı otomobillere yüzde 25 vergi tehdidini yeniledi.



TÜRK EVİ’NDE AĞIRLAMA



Türkiye’nin 3 bakanla temsil edildiği zirvenin ana oturumlarının yapıldığı merkeze yakın lokasyonda kurulan Türk Evi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığ Yatırım Ofisi yetkilileri dünyanın önde gelen iş dünyası temsilcileri ile Türk Evi’nde ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı Türk Evi’ne gelen katılımcılar bu arada Türk yemeklerinin de tadına vardı. Bu yıl ilk kez kurulan Türk Evi’nin önümüzdeki yıllarda tekrar kurulması planlanıyor.