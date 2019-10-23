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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

ÇEVKO "iklim değişikliğini" mercek altına alacak

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ÇEVKO "iklim değişikliğini" mercek altına alacak

ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer "BM İklim Eylemi Zirvesi'nin ardından yarın Ankara'da düzenleyeceğimiz 'Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları Konferansı' ile konuyu mercek altına alacağız" dedi.

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme (ÇEVKO) Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, iklim değişikliğini mercek altına almak amacıyla yarın Ankara'da "Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları Konferansı"nı toplayacaklarını bildirdi.

İmer, AA muhabirine, ÇEVKO'nun bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnsanlığın bugününü ve geleceğini en çok ilgilendiren konuların başında sürdürülebilir çevrenin geldiğini belirten İmer, bu açıdan en büyük tehdidin ise iklim değişikliği olduğunu söyledi.

İmer, ÇEVKO'nun, yetkin sanayi inisiyatifi ve yaygın sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde birleştirdiğini, bilgi birikimi, deneyimli insan kaynakları, yurt içi ve yurt dışı ilişkileri, özel sektör, kamu ve yerel yönetimler, akademik kurumlar ve toplumsal iş birlikleriyle Türkiye'de sıfır atık vizyonunun yaygınlaşması, döngüsel ekonomi kavramının uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülebilir geri kazanım sürecinin geliştirilmesi konularında katkılarını sürdürdüğünü anlattı.
ÇEVKO'nun Türkiye'de sürdürülebilir geri kazanım sisteminin gelişimine öncülük ettiğine dikkati çeken İmer, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en üst düzeyde temsil edildiği BM İklim Eylemi Zirvesi'nde, iklim değişikliği konusunda atılması zaruri hale gelen adımların önemi bir kez daha ortaya konuldu. İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli konu başlıkları arasında, sıfır atık vizyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm yer aldı. Biz de ÇEVKO olarak BM İklim Eylemi Zirvesi'nin ardından yarın Ankara'da düzenleyeceğimiz 'Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları Konferansı' ile konuyu mercek altına alacağız. Konferansta, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları (STK) ve akademik kurum temsilcilerini bir araya getireceğiz."

"BM MÜCADELEDE YENİ YÖNTEM ARAYIŞINDA"

BM İklim Eylemi Zirvesi'nin, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele gücünü artırma ve bu konuda stratejilerini güçlendirme amacıyla yeni yollar ve pratik yöntemler bulmayı hedeflediğine işaret eden İmer, "Ülkemizin de en üst düzeyde temsil edildiği bu zirvede BM Genel Sekreteri'nin uyarıları son derece dikkat çekici. Genel Sekreter, 'Konuşmak değil, eyleme geçmek zamanı.' diye haykırıyor. ÇEVKO, üyeleriyle birlikte çevre ve ekonomi alanında değer üretme azmiyle bu konuda fikirsel önderliğe büyük önem veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İmer, "Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları Konferansı"nda ÇEVKO'nun İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik (İDS) Çalışma Grubu üyesi sanayi kuruluşlarının gerçekleştirdikleri öncü çalışmalar hakkında örneklerin de aktarılacağını, ayrıca Türkiye'de atıkların iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin akademisyenler tarafından da ele alınacağını bildirdi.

ÇEVKO'nun İDS Çalışma Grubu üyesi BP, Coca-Cola İçecek, L'Oreal Türkiye, Mey Diageo, Migros, Akçansa, Erikli Su, Pepsi Co, Pınar Su, Procter&Gamble ve Unilever'in bu alanda attıkları somut adımlar ve bu adımların somut çıktıları hakkında bilgi vereceklerini belirten İmer, vakıf olarak üyeleriyle birlikte toplumu bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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