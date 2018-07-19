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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.07.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Çeşme plajlarında adım atacak yer kalmadı

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Çeşme plajlarında adım atacak yer kalmadı

İZMİR’in Çeşme ilçesindeki plajlar, sıcak havadan bunalarak serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

 SEÇİMLER ve sınavlar nedeniyle bu yıl tatile gecikmeli çıkan tatilciler, büyükşehirlerin bunaltıcı, stresli yaşamından ayrıca yaz sıcağından kurtulmak için sahil kentlerine giderken, tatilcilerin en çok tercih ettiği turizm beldelerinin başında Çeşme geldi. Klima etkisi yaratan esintisiyle ünlü Çeşme, deniz sporu yapmak isteyenler için de tercih edilen bir kent olarak öne çıktı. Sörf ve kitesurf yapmak isteyenler için ideal rüzgara ve su derinliğine sahip koylar, bu yıl da doldu. İnce kumu ve mavinin her tonunu taşıyan plajlar da serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Üç tarafı denizle çevrili ilçenin Alaçatı Çark Plajı, Delikli Koy, Çatalazmak, Altınkum, Pırlanta, Çiftlik, Tekke, Kocakarı, Boyalık ve dünyaca ünlü Ilıca plajınde ’iğne atsan yere değmez’ dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bazı tatilciler, günübirlik gezi tekneleriyle Eşek Adası, Makri Ada, Mercan Adası gibi adaların berrak ve serin koylarında yüzmenin tadını çıkardı. Çeşme’nin marka değeri en yüksek mahallesi Alaçatı ise bu yıl da tatilcilerin en gözde yeri olma özelliğini korumaya devam etti.

Tarih kokan dar sokakları, tarihi taş evleri, Alaçatı’ya gelenlerin ziyaret etmeden ve fotoğraf çektirmeden ayrılmadıkları değirmenleri, kafe, bar ve restoranları ile farklı bir atmosfere sahip olan Alaçatı, Çeşme’ye gelen her tatilcinin uğrak yeri olmayı sürdürdü. 9 bini aşkın nüfusa sahip Alaçatı Mahallesi’ndeki 400’ü geçen sayısıyla butik oteller ise 5 yıldızlı oteller ile rekabet edecek kaliteye ulaşmış durumda.

Ünlülerin de vazgeçilmez tercihi olan Alaçatı, akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar süren eğlence yaşamı ile tatilcilere keyifli saatler yaşattı. Her bütçe için tatil olanağının bulunduğu Çeşme’de, Çeşme ve Çiftlik sahilindeki balık restoranlar, yeni sahil düzenlemesi ile Dalyan mahallesindeki restoranlar çekiciliğini sürdürürken, alışveriş için Çeşme çarşısı ve kafe, restoran ve alışveriş mekanlarını bünyesinde barındıran Çeşme Marina tatilcilerin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

 

 

 

 

 

 

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