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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.08.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Çeşme-Atina feribot seferleri yine ertelendi

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Çeşme-Atina feribot seferleri yine ertelendi

Çeşme ile Atina'nın Lavrion arasını 7 saate düşüren feribot seferlerine, teknik nedenlerle 30 Temmuz'a kadar verilen ara yeniden uzatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lavrion Limanı arasında, 30 Haziran tarihinde başlayan ve kısa süre sonra da teknik sorunlar nedeniyle 30 Temmuz'a kadar ara verildiği açıklanan feribot seferlerinin başlama tarihi 7 Ağustos Çarşamba gününe ertelendi. 

Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği (Aegean Sea Ways) adlı firma, Ege'nin iki yakasında turizme ve ihracata büyük katkı sağlaması hedefiyle 30 Haziran'da, Çeşme Ulusoy Limanı'nda düzenlenen törenle başlayan seferlere teknik sorunlar nedeniyle 30 Temmuz'a kadar ara verdiğini açıklamıştı.

Firmanın internet sayfasında yayınlanan duyuru yenilenerek, seferlerin 7 Ağustos tarihinde yeniden başlayacağı ilan edildi. Yenilenen duyuruda, "Teknik sebeplerle seferlerimize 7 Ağustos 2019 tarihine kadar ara verilmiştir. Bu sorun giderilene kadar web sitemiz üzerinden bilet satışlarımız durdurulmuştur. Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade edilecektir. Sorularınız için PNR numaralarınız ile birlikte info@aegeanseaways.com adresine e-posta gönderebilirsiniz” denildi.

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