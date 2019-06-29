Çeşme-Atina feribot seferleri başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇeşme-Atina feribot seferleri başlıyor
GeriEkonomi Çeşme-Atina feribot seferleri başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.06.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Çeşme-Atina feribot seferleri başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çeşme-Atina feribot seferleri başlıyor

İZMİR’in Çeşme ilçesi ile Atina Lavrion limanları arasında, ülke tarihinde bir ilk olarak 30 Haziran Pazar günü feribot seferleri başlayacak.

Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerginlikler yaşansa da her iki ülkenin hükümetleri gerekli siyasi adımları atarak, iki taraf için de faydalı olacağı düşünülen feribot seferleri için gerekli altyapıyı oluşturdu. İzmir merkezli bir firmanın üstlendiği Atina-Çeşme arabalı feribot taşımacılığı, 30 Haziran 2019 tarihi itibarı ile her gün karşılıklı olarak yapılacak. Feribotta yolcuların yanı sıra ağır tonajlı TIR’ların da taşınacağı, bunun da ticari ve ekonomik açıdan son derece önemli olduğu vurulandı.

İzmir Çeşme-Atina Lavrion feribot seferleri için uzun zamandır mücadele veriliyordu. Her seferinde çok istenilmesine rağmen bu sağlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Cipras’ın girişimleriyle süreç hızlandı. Pazar günü saat 17.30’da başlayacak olan seferlerin yolculuk süresi ise 7 saat olacak.

Feribot seferleri, en çok gurbetçilere fayda sağlayacak. Avrupa’ya ve Türkiye’ye kendi araçlarıyla gelecekler için artık sınır kapılarında geçmişteki çileli uzun kuyruklar yaşanmayacak. Avrupa bağlantılı iş yapan şirketler için de maliyetler yarı yarıya düşecek. Bu arada firma, 30 Haziran Pazar günü kampanya yaparak bilet fiyatlarını da yarı yarıya düşürürken, seferlerin turizm açısından da bölgeye hareket getirmesi bekleniyor.

MEHTERAN EŞLİĞİNDE HALK OYUNLARI İLE BAŞLAYCAK

Tarihi bir deniz taşımacılığının yapılacağı 30 Haziran Pazar günü Çeşme Limanı’nda tören düzenlenecek. Seferler, mehteran konseri ve halk oyunları eşliğinde başlayacak. Feribotlarının kapasitesi 360 yolcu, 500 otomobil, 90 TIR olacak. Seyahat edecek yolcuların rahat edebilmesi için restoranlar, kafeler, çocuk oyun odaları, 70 kamara, freeshop mağazaları ve saunaya kadar çeşitli imkanlak sunulacak. Bilet fiyatları ise 55 eurodan başlayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız
Terlik kavgası mahkemede bitti
Kaç kez başarısız oldu! Ama yılmadı... Şimdi onu herkes tanıyor