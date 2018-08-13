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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA-İHA
13.08.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Çeşitli illerden çok sayıda kişi, döviz bozdurmak için bürolara akın etti

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Bolu’da dövizde yaşanan dalgalanmalara tepki gösteren vatandaşlar, sabah saatlerinde ellerindeki dolarları bozdurmak için geldikleri döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdular. Benzer şekilde, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş gibi illerde de çok sayıda kişi, ellerindeki dövizleri bozdurmak için harekete geçti. İstanbul'da 300 iş insanı 3 milyon dolar bozdurdu.

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  • Dolar bozdurma kuyruğu
  • Dolar bozdurma kuyruğu
  • Dolar bozdurma kuyruğu
  • Dolar bozdurma kuyruğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara vatandaşların tepkisi sürüyor. Dolar kuru üzerinen Türkiye'ye yapılan baskılara tepki gösteren Bolu halkı da sabah saatlerinde dövüz bürolarına akın ederek ellerindeki Dolarları bozdurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veren Bolulular, döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna erken saatlerde akın eden vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası’na çevirmek için dakikalarca bekledi. Vatandaşlardan kimi birikimini kimi de umre ziyareti için biriktirdiği dolarlarını Türk Lirasına çevirdi.

UMRE PARASINI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİ
Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen vatandaşlar, bunun bir milli dava olduğunu söyleyerek doları olanları bozdurmaya davet ettile. Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine döviz bürosuna geldiğini ifade eden Çetin Özkoç isimli bir vatandaş ise “Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye’nin menfaati için bozduracağım” dedi.

300 İŞ ADAMI 3 MİLYON DOLARI TL’YE ÇEVİRDİ

Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizleri bozdurun çağrısına uyarak ellerindeki 3 milyon dolarıTL’ye çevirdi.

Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği üyeleri Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek 3 milyon dolar bozdurdu. Basın açıklaması yapan TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu, "TÜMKİAD olarak, yeni Türkiye’nin yeni iş derneği olarak biz hep şu sözle, Türkiye’nin geleceğinde var olacağımızı söylemiştik.

Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız demiştik. Cumhurbaşkanımızın Trabzon’da yaptığı açıklamadan sonra Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği olarak 300 üyeyle birlikte 3 milyon dolarımızı bozdurup ülkemize bir mesaj vermek istiyoruz. Bize dolar değil vatan lazım. Biz bu toprakları Çanakkele’de kan dökerek kazandık. Ne mezurayla ne gazete kupürüyle bu toprakları kazanmadık. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz. Onlar rahat uyusunlar, onlar darbeye karşı dik durdular. Şimdi asıl savaş ekonomide var. Buradan sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasına sesleniyorum. Meydanlara inin. Biz meydanlardayız. Dolar bozduruyoruz, dolara hayır diyoruz. Bize dolar değil, vatan lazım. Çocuklarımızın geleceği, milletimizin geleceği için dolarlarınızı bozdurun’’ ifadelerini kullandı.

GELECEĞİMİZ DOLARDAN DEĞERLİ

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Türkiye'nin, güçlü ve dinamik ekonomisi ve milli duruşu ile kendisine yönelik saldırıların üstesinden geleceğini belirterek, "Ülkemiz ve geleceğimiz dolardan değerlidir. Müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını, ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin yaptırım kararlarının döviz kurlarında yarattığı hareketliliğin geçici ekonomik spekülasyonlara sebep olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin güçlü ve dinamik ekonomisi ile milli duruşunun ekonomik saldırıların üstesinden geleceğine işaret eden Tellioğlu, "Üyelerimize çağrı yapıyoruz. Ülkemiz ve geleceğimiz dolardan değerlidir. Müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını, ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tellioğlu, dolar kuru üzerinden ABD'nin Türkiye ekonomisini baskı altına alma çabalarını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, inşaat sektörü olarak ülke ve millet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi yaklaşımını da desteklediklerini belirten Tellioğlu, "Bütün bu söylemlerin başarıyla uygulanmasının yolu, reel sektörün gerçek temsilcisi sivil toplum örgütlerinin sesine güçlü bir şekilde kulak verilmesiyle mümkün olacaktır." açıklamasında bulundu.

500 DOLAR BOZDURANA PİKNİK TÜPÜ BEDAVA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir esnaf 500 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere piknik tüpünü ücretsiz veriyor.

Afşin ilçesinde tüp bayisi işleten Recep Doğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek olmak amacıyla 500 dolar bozdurup makbuzunu gösteren vatandaşlara piknik tüpü hediye ediyor.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altınları bozdurup Türk Lirası'na çevrilmesi çağrısı üzerine kendisinin de bir kampanya başlattığını söyledi.

Günün birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye ve ekonomiye sahip çıkma günü olduğunu anlatan Doğan, "Dolar bozdurma kampanyasını teşvik etmek için başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 500 dolar bozdurup makbuzunu getiren vatandaşlarımıza piknik tüpünü bedava dağıtacağız. Amacımız, ülkemize sahip çıkmak." dedi.



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