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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.10.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Çerkezköy'de ihracatın lokomotifi tekstil sektörü

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Çerkezköy'de ihracatın lokomotifi tekstil sektörü

Tekirdağ'da 254 firmanın bulunduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) yılda yapılan yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracatın yarısı tekstil firmalarınca gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ'da 254 firmanın bulunduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, (ÇOSB) yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracatın yarısını gerçekleştiren tekstil sektörü, bölgenin lokomotifi oldu.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2017 yılında ÇOSB'deki 28 firmanın ilk bin ihracatçı firma arasına girdiğini, 2018'de bu rakamın 31'e yükseldiğini söyledi. Yıllık ihracat rakamlarının 3,5 milyar dolar civarında olduğunu, 254 firmanın bulunduğu OSB genelinde yüzde 93 doluluk oranına ulaştıklarını anlatan Sözdinler, şöyle konuştu:

"ÇOSB'de üretimdeki 254 fabrikanın 67'si tekstil firmasıdır. Bölgemizdeki firmalarda çalışan yaklaşık 80 bin kişinin yaklaşık 20 bini tekstil firmalarında istihdam ediliyor. Toplam ihracatın yarısını tekstil firmaları gerçekleştiriyor. Dünyaca ünlü tekstil firmaları da bölgemizde üretim yapıyor."

Sözdinler, sanayi bölgesindeki firmaların başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine, Türk cumhuriyetlerine, çeşitli Arap ülkelerine ve ABD'ye ihracat yaptığını aktardı.

İPLİK ÜRETİMİ, KUMAŞ BOYANMASI VE BASKISI

Bölgedeki fabrikalarda tekstil alanında yünlü, pamuklu ve sentetik elyaftan iplik üretilmesi dışında, yine bu elyaflardan üretilmiş örgü veya dokuma kumaşların boyanması, baskısı ve aprelenmesinin (bitim işlemleri) yapıldığını dile getiren Sözdinler, "Bu noktada ÇOSB yönetimi olarak sanayicimizin global pazarda rekabet gücünü artırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha çok katkı sağlayabilmeleri açısından hizmet kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz." dedi.

Sözdinler, Tekirdağ'daki 49 Ar-Ge merkezinin 27'sinin ÇOSB'de olduğunu, bunlardan 4'ünün tekstil firmalarından oluştuğunu söyledi.
OSB'lerin kalkınma aracı ve sanayileşmenin önemli bir unsuru olduğuna dikkati çeken Sözdinler, şunları kaydetti: "ÇOSB gerek ülkemiz sanayisi, gerekse toplum için yapacağı örnek ve öncü çalışmalarla sürdürülebilirlik yolunda hizmet verecektir. ÇOSB olarak katılımcı firmalarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımız ve toplum için uzun vadeli değer yaratmak zorunda olduğumuzun inancındayız. Bölgemizdeki katılımcı firmalarımıza ve diğer geniş paydaş kitlemize sürdürülebilir hizmetler sunduğumuzu göstermek, farkındalık yaratmak ve bu çabaya onları da dahil etmek istiyoruz."

Sözdinler, bölgede tekstilin yanı sıra ilaç, kauçuk ve plastik sanayi, beyaz eşya, metal ürünleri, elektrikli tesisat imalatı, metal sanayi, kağıt ve kağıt ürünleri ile gıda alanında da üretim yapıldığını sözlerine ekledi. 

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