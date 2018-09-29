‘Cep’ten konuşmada dakika ücreti düşürüldü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen cep telefonu arama ücreti, 56.7 kuruşa, kısa mesaj ücreti de 90 kuruştan 40.75 kuruşa indirildi.
Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Kurul ayrıca tüketicilerin yoğun şikayeti nedeniyle “açma kapama” ücretine de sınır getirdi. Karar gereğince bir takvim yılındaki ilk işlemin ücretsiz olduğu açma kapama için operatörler tarafından mevcut durumda 29.90 lira alınırken, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla bu rakam yüzde 20 düşürüldü. Uygulama kapsamında, “açma kapama” için işlem başına en çok 25 lira ücret alınacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle