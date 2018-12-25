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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Cep’ten internetini paylaşana 9 TL fatura

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‘Cep’ten internetini paylaşana 9 TL fatura

Adil Kullanım Kotası’nın (AKK/AKN) kaldırılmasıyla sabit internette daha yüksek fatura tartışmalarından sonra mobil internetini paylaşanlara da ek bir fatura geldi.

TURKCELL’İN açıkladığı pakete göre ‘Hotspot’ yani ‘Kişisel Erişim Noktası’ ile internetini paylaşmak isteyenler, aylık 9 TL ekstra ödeyecek. Bu ödeme karşısında ise kullanıcılara ek 2 GB’lık internet bağlantısı sunulacak. 2 GB’lık bu paketi bitirenler ise sahip oldukları internet paketindeki kotadan kullanmaya devam edecek. Söz konusu 2 GB’lık paketi tek bir ay satın almak isteyenler ise 19 TL ödeyecek. Turkcell’deki bu yeni dönem ise 15 Ocak 2019’da başlayacak.

HIZ 1 KBPS’YE DÜŞECEK
Turkcell’in web sitesinde yayınlanan ‘Hotspot 2 GB Paketi’nde en çok dikkat çeken detaylardan biri bu paketi satın almayanların paylaştığı internetin düşürüleceği bağlantı hızı oldu. Buna göre bu paket satın alınmadığında paylaşılan internet bağlantısının hızlı 1 kbps’ye düşecek. Başka bir deyişle bu paketi almadan paylaşılan hızla internete bağlanmak mümkün olamayacak. Turkcell’in bu kararından sonra gözler diğer operatörlere çevrildi. Türk Telekom’dan bu konuda açıklama yapılmadı. Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamada ise, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor. Vodafone kullanıcıları, herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan ‘kişisel erişim noktası’ özelliği kullanmaya devam ediyor” denildi.

KOMŞUYA İNTERNET
Peki operatörlerin böyle bir karar almasının sebebi ne olabilir? Edinilen bilgilere göre hotspot’un ücretlendirilmesinin en büyük sebebi, mekanların veya apartman komşularının mobil internet bağlantısını paylaşması. Özellikle fiber internet bağlantısı olmayan kullanıcılar, ADSL yerine 4.5G bağlantısı üzerinden daha hızlı bir internet hızı elde edebiliyor. Diğer öne çıkan konu ise yurtdışına çıkan Türk turistlerin roaming üzerinden kişisel erişim noktası açması. Bu da operatörlerin diğer ülkelerdeki operatörlere ödedikleri roaming maliyetlerini arttırıyor. 

YURTDIŞINDA UYGULANAN BİR MODEL
TÜRKİYE’de hotspot mobil internet paylaşımının ek ücretlendirilmesi yeni gündeme gelse de, yurtdışında uygulanan bir model durumunda. Özellikle sınırsız mobil internet kotalarında uygulanıyor. ABD’deki AT&T, Verizon ve Sprint adındaki mobil iletişim operatörleri sunduğu sınırsız kotalı mobil internet bağlantıları için hotspot ile paylaşım yapanlara aylık 10 dolar başlayan ek ücretlendirme yapıyor. Yani kullanıcılar 60 dolar civarında ödeme yaptığı bu pakete, hotspot ile paylaşım yaptığında 70 dolar ödüyor. Bu paketin hayata geçirilmesinin en büyük sebebi ise sınırsız hatlara sahip olan abonelerin farklı kullanıcılarla paylaşılmasının önüne geçilmesi olarak gösteriliyor.

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