‘Cep’ten internetini paylaşana 9 TL fatura

TURKCELL’İN açıkladığı pakete göre ‘Hotspot’ yani ‘Kişisel Erişim Noktası’ ile internetini paylaşmak isteyenler, aylık 9 TL ekstra ödeyecek. Bu ödeme karşısında ise kullanıcılara ek 2 GB’lık internet bağlantısı sunulacak. 2 GB’lık bu paketi bitirenler ise sahip oldukları internet paketindeki kotadan kullanmaya devam edecek. Söz konusu 2 GB’lık paketi tek bir ay satın almak isteyenler ise 19 TL ödeyecek. Turkcell’deki bu yeni dönem ise 15 Ocak 2019’da başlayacak.

HIZ 1 KBPS’YE DÜŞECEK

Turkcell’in web sitesinde yayınlanan ‘Hotspot 2 GB Paketi’nde en çok dikkat çeken detaylardan biri bu paketi satın almayanların paylaştığı internetin düşürüleceği bağlantı hızı oldu. Buna göre bu paket satın alınmadığında paylaşılan internet bağlantısının hızlı 1 kbps’ye düşecek. Başka bir deyişle bu paketi almadan paylaşılan hızla internete bağlanmak mümkün olamayacak. Turkcell’in bu kararından sonra gözler diğer operatörlere çevrildi. Türk Telekom’dan bu konuda açıklama yapılmadı. Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamada ise, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor. Vodafone kullanıcıları, herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan ‘kişisel erişim noktası’ özelliği kullanmaya devam ediyor” denildi.

KOMŞUYA İNTERNET

Peki operatörlerin böyle bir karar almasının sebebi ne olabilir? Edinilen bilgilere göre hotspot’un ücretlendirilmesinin en büyük sebebi, mekanların veya apartman komşularının mobil internet bağlantısını paylaşması. Özellikle fiber internet bağlantısı olmayan kullanıcılar, ADSL yerine 4.5G bağlantısı üzerinden daha hızlı bir internet hızı elde edebiliyor. Diğer öne çıkan konu ise yurtdışına çıkan Türk turistlerin roaming üzerinden kişisel erişim noktası açması. Bu da operatörlerin diğer ülkelerdeki operatörlere ödedikleri roaming maliyetlerini arttırıyor.

YURTDIŞINDA UYGULANAN BİR MODEL

TÜRKİYE’de hotspot mobil internet paylaşımının ek ücretlendirilmesi yeni gündeme gelse de, yurtdışında uygulanan bir model durumunda. Özellikle sınırsız mobil internet kotalarında uygulanıyor. ABD’deki AT&T, Verizon ve Sprint adındaki mobil iletişim operatörleri sunduğu sınırsız kotalı mobil internet bağlantıları için hotspot ile paylaşım yapanlara aylık 10 dolar başlayan ek ücretlendirme yapıyor. Yani kullanıcılar 60 dolar civarında ödeme yaptığı bu pakete, hotspot ile paylaşım yaptığında 70 dolar ödüyor. Bu paketin hayata geçirilmesinin en büyük sebebi ise sınırsız hatlara sahip olan abonelerin farklı kullanıcılarla paylaşılmasının önüne geçilmesi olarak gösteriliyor.