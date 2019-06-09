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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.06.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

"Cep"ten en çok hastane randevusu için arama yapıldı

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"Cep"ten en çok hastane randevusu için arama yapıldı

Mobil hatlardan geçen yıl en çok tuşlanan kısa numara, hastane randevusu için aranan 182 oldu. Geçen yıl toplam 82 milyar 830 milyon SMS, 51 milyon 3 bin MMS atıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, 2018 yılında hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları en çok aranan beş kısa numara olarak sıralandı. 

Geçen yıl mobil hatlardan, hastane randevusu için aranan 182 kısa numarası en çok tuşlanarak ilk sırada yer aldı. 

Söz konusu dönemde, mobil hatlarda, hastane randevusunda ortalama çağrı süresi 3 dakikayı geçti. 

3 BÜYÜK MOBİL HATTAN ARANANLAR

Bu dönemlerde TT mobilden aranan kısa numaralarda hastane randevuyu, 112 sıhhi imdat, 186 elektrik arıza, 155 polis imdat, 170 çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları takip etti. 

Vodafone'dan aranan kısa numaralarda hastane randevusundan sonra, elektrik arıza, sıhhi imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi ve polis imdat numaraları yer aldı. 

Turkcell de ise söz konusu dönemde hastane randevu ilk sırada yer alırken, bunu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat ve 153 alo zabıta/büyükşehir/belediye numaraları takip etti. 

82 MİLYAR 830 MİLYON SMS 

Geçen yıl işletmeciler bazında bakıldığında ise TT Mobil, Vodafone ve Turkcell'den toplam 82 milyar 830 milyon SMS atılırken, 51 milyon 3 bin MMS gönderildi. 
TT Mobil'in SMS sayısı, geçen yıl dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre yüzde 2,6 azalırken, MMS sayısı yüzde 1,3 arttı. 
Vodafone'un SMS sayısı yüzde 15,45, MMS sayısı yüzde 17,9 azaldı. 

Turkcell'in SMS sayısı söz konusu dönemlerde yüzde 16,1, MMS sayısı yüzde 29,4 azalış gösterdi. 

SABİT ŞEBEKEDEN EN FAZLA TRAFİK ALMANYA'YA 

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen ülkelerde Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi İngiltere, ABD, Afganistan ve Fransa izledi. 
Sabit şebekelere en fazla trafik alınan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, Fransa, KKTC ve Avusturya oldu. 

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