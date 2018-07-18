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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
18.07.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Cepteki bozukluk 7,5 milyar adedi aştı

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Cepteki bozukluk 7,5 milyar adedi aştı

Bu yılın ilk yarısında cebimize giren bozuklukların adedi 826 milyon 701 bin adet olurken 2009 yılından bu yana cebimize taşıdığımız bozuk para sayısı da 7 milyar 564 milyon 541 bine ulaştı.

DARPHANE ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 826 milyon 701 bin adet oldu. Tedavüle sunulan madeni paraların değeri ise 346 milyon 991 bin 40 lira olarak hesaplandı.     

Darphane verilerine göre, 6 ayda 247 milyon 260 bin adet 1 lira, 98 milyon 217 bin adet 50 kuruş, 113 milyon 688 bin adet 25 kuruş, 114 milyon 606 bin adet 10 kuruş, 205 milyon 266 bin adet 5 kuruş ve 47 milyon 664 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.     

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 7 milyar 564 milyon 541 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti.     

Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 689 milyon 32 bin 867,50 lira oldu.

EN ÇOK 5 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ VAR

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 831 milyon 300 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.     

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 802 milyon 576 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 745 milyon 575 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 119 milyon 124 bin 250 adet 25 kuruş, 777 milyon 946 bin 950 adet 50 kuruş ve 288 milyon 17 bin 550 adet 1 kuruş verildi.

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