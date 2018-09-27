Cep doktorları görev başında

SÖZ konusu sağlık olunca muayene olmak, rahatsızlığımızı kontrol ettirmek ve aklımıza takılan tüm sorular için ilk fırsatta doktorların kapısını çalıyoruz. Ancak işin bir de başka boyutu var. O da, doktora gitmeye utananlar, korkanlar veya zaman bulamayanlar olabiliyor. Şimdi hikâyesini anlatacağımız startup tam da bu bahaneleri ortadan kaldırıyor. Berke Uygun ve Anıl Şimşek tarafından 2015’te kurulan ‘Doktorderki’, doktorları akıllı telefonların ekranlarına getiriyor. Dünya çapında sağlık hizmetlerinin sanal ortamda verilmesinin revaçta olduğunu ve bunun Türkiye’ye çok uygun bir model olabileceğini düşünerek yola çıktıklarını anlatan Berke Uygun, “İnsanlara birinci doktor görüşünü en hızlı ve efektif şekilde sağlıyoruz. Aynı zamanda hali hazırda doktora giden kişiler için de aynı branştan birçok farklı doktor görüşü almasına imkan veriyoruz” dedi.



KREDİ YÜKLENİYOR

Uygun, Doktorderki’nin nasıl çalıştığını şu şekilde anlattı: “Uygulamaya üye olduktan sonra, karşınıza doktorların branş ve biyografilerini gördüğünüz ana ekranımız geliyor. Buradan yapılan tercihe göre doktorunuzla iletişime geçebileceğiniz anında bire bir mesajlaşabildiğiniz ‘chat’ ekranımız çıkıyor. Doktorunuzla fotoğraf, tahlil paylaşabiliyor ve 24 saat boyunca karşılıklı mesajlaşabiliyorsunuz.”



Gelir modelini çeşitlendirdiklerini anlatan Uygun, bunlardan ilkinin kredi yükleme ile çalışan model olduğunu ifade etti. Uygun, “Uygulama içinden kredi satışı gerçekleştiriyoruz. Satın alınan kredilerle doktorlarla iletişime geçilebiliyor. Bu, hem doktora giden soru kalitesini arttırıyor hem de sistemi geliştirmemizde kaynak yaratıyor. Daha büyük modelimiz ise klinik veya hastaneler ile premium kart modeli. Burada anlaşmaya bağlı olarak spesifik bir doktoru ücretsiz yapıp ilgili soru gelmesi için sponsorlu tanıtım desteği veriyoruz. Bir diğer model ise başka sistemler ile Doktorderki’yi entegre etmek. Çok yakında Türkiye’nin önde gelen bir sigorta şirketiyle bu modelin çalışması da başlayacak” dedi.



Doktorderki’nin uygulaması şu ana kadar 60 bin kez indirilmiş. Aylık aktif kullanıcı sayısının 7 bin civarında olduğunu belirten Uygun, “Sistemde 55 uzman doktorumuz var ve bugüne kadar 20 bin tekil kişi uygulama üzerinden destek aldı. Özellikle kadın doğum, üroloji ve cildiye branşlarına sorular geliyor. Burada dediğim gibi utanma duygusu devreye giriyor ve biz bunu kırmak için insanlara hem birebir hem anonim sorular sorma güvencesi veriyoruz” diye konuştu.



HEDEFLERİ REFERANS SAĞLIK PLATFORMU OLMAK

TÜRKİYE’nin en büyük referans sağlık platformu haline gelmeyi hedefledikleri Uygun’un anlattıkları arasında. Uygun, gelecekteki hedeflerini şu şekilde anlattı: “Doktorderki bugüne kadar hiçbir girişimcilik programına girmemişti. Workup’ı daha bilmiyorken bizi heyecanlandıran şeylerin başında İş Bankası’nın vizyonu ve programın baş mentörü “Ömer Abi” geliyordu. Workup’ta mükemmel insanlarla, çok keyifli bir kampüs ortamında çalışıyoruz. Aldığımız mentör desteği çok yararlı oluyor ve İş Bankası’nın sürekli olarak hem kendi hem iştirak gruplarıyla işbirliği oluşturma çabası bizi inanılmaz motive ediyor. Tam anlamıyla bir güven markası olmak istiyoruz. Büyük bir sağlık şirketini ortak olarak alıp sağlık turizmi alanına giriş yapma hedefimiz de var. Yapay zekâ ve chatbot sistemiyle de ‘triyaj’ dediğimiz ilgili branşa yönlendirme işi de bizi heyecanlandıran konulardan.”