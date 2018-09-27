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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.09.2018 - 00:25, Son Güncelleme:

Cep doktorları görev başında

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Cep doktorları görev başında

Doktora gitmeye utananlar, korkanlar ve zaman bulamayanlar için girişimciler harekete geçti. ‘Doktorderki’ adındaki girişimle kullanıcılar akıllı telefonlarına indirdikleri uygulamayla 55 farklı doktora soru sorabiliyor.

SÖZ konusu sağlık olunca muayene olmak, rahatsızlığımızı kontrol ettirmek ve aklımıza takılan tüm sorular için ilk fırsatta doktorların kapısını çalıyoruz. Ancak işin bir de başka boyutu var. O da, doktora gitmeye utananlar, korkanlar veya zaman bulamayanlar olabiliyor. Şimdi hikâyesini anlatacağımız startup tam da bu bahaneleri ortadan kaldırıyor. Berke Uygun ve Anıl Şimşek tarafından 2015’te kurulan ‘Doktorderki’, doktorları akıllı telefonların ekranlarına getiriyor. Dünya çapında sağlık hizmetlerinin sanal ortamda verilmesinin revaçta olduğunu ve bunun Türkiye’ye çok uygun bir model olabileceğini düşünerek yola çıktıklarını anlatan Berke Uygun, “İnsanlara birinci doktor görüşünü en hızlı ve efektif şekilde sağlıyoruz. Aynı zamanda hali hazırda doktora giden kişiler için de aynı branştan birçok farklı doktor görüşü almasına imkan veriyoruz” dedi.

KREDİ YÜKLENİYOR
Uygun, Doktorderki’nin nasıl çalıştığını şu şekilde anlattı: “Uygulamaya üye olduktan sonra, karşınıza doktorların branş ve biyografilerini gördüğünüz ana ekranımız geliyor. Buradan yapılan tercihe göre doktorunuzla iletişime geçebileceğiniz anında bire bir mesajlaşabildiğiniz ‘chat’ ekranımız çıkıyor. Doktorunuzla fotoğraf, tahlil paylaşabiliyor ve 24 saat boyunca karşılıklı mesajlaşabiliyorsunuz.”

Gelir modelini çeşitlendirdiklerini anlatan Uygun, bunlardan ilkinin kredi yükleme ile çalışan model olduğunu ifade etti. Uygun, “Uygulama içinden kredi satışı gerçekleştiriyoruz. Satın alınan kredilerle doktorlarla iletişime geçilebiliyor. Bu, hem doktora giden soru kalitesini arttırıyor hem de sistemi geliştirmemizde kaynak yaratıyor. Daha büyük modelimiz ise klinik veya hastaneler ile premium kart modeli. Burada anlaşmaya bağlı olarak spesifik bir doktoru ücretsiz yapıp ilgili soru gelmesi için sponsorlu tanıtım desteği veriyoruz. Bir diğer model ise başka sistemler ile Doktorderki’yi entegre etmek. Çok yakında Türkiye’nin önde gelen bir sigorta şirketiyle bu modelin çalışması da başlayacak” dedi.

Doktorderki’nin uygulaması şu ana kadar 60 bin kez indirilmiş. Aylık aktif kullanıcı sayısının 7 bin civarında olduğunu belirten Uygun, “Sistemde 55 uzman doktorumuz var ve bugüne kadar 20 bin tekil kişi uygulama üzerinden destek aldı. Özellikle kadın doğum, üroloji ve cildiye branşlarına sorular geliyor. Burada dediğim gibi utanma duygusu devreye giriyor ve biz bunu kırmak için insanlara hem birebir hem anonim sorular sorma güvencesi veriyoruz” diye konuştu.

HEDEFLERİ REFERANS SAĞLIK PLATFORMU OLMAK
TÜRKİYE’nin en büyük referans sağlık platformu haline gelmeyi hedefledikleri Uygun’un anlattıkları arasında. Uygun, gelecekteki hedeflerini şu şekilde anlattı: “Doktorderki bugüne kadar hiçbir girişimcilik programına girmemişti. Workup’ı daha bilmiyorken bizi heyecanlandıran şeylerin başında İş Bankası’nın vizyonu ve programın baş mentörü “Ömer Abi” geliyordu. Workup’ta mükemmel insanlarla, çok keyifli bir kampüs ortamında çalışıyoruz. Aldığımız mentör desteği çok yararlı oluyor ve İş Bankası’nın sürekli olarak hem kendi hem iştirak gruplarıyla işbirliği oluşturma çabası bizi inanılmaz motive ediyor. Tam anlamıyla bir güven markası olmak istiyoruz. Büyük bir sağlık şirketini ortak olarak alıp sağlık turizmi alanına giriş yapma hedefimiz de var. Yapay zekâ ve chatbot sistemiyle de ‘triyaj’ dediğimiz ilgili branşa yönlendirme işi de bizi heyecanlandıran konulardan.”

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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