CEO'lar servet kazanıyor! İşte maaşları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriCEO'lar servet kazanıyor! İşte maaşları
GeriEkonomi CEO'lar servet kazanıyor! İşte maaşları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
16.07.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

CEO'lar servet kazanıyor! İşte maaşları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CEO'lar servet kazanıyor! İşte maaşları

ABD'nin en çok kazanan CEO'larının ücretleri açıklandı. En yüksek geliri Discovery Inc.'in CEO'su David Zaslav aldı.

ABD Borsasında işlem gören şirketlerin CEO'larının aldıkları yıllık ücretler belli oldu. 

HowMuch.net'in ABD basınından derlediği verilere göre, CEO'ların aldığı ücretler şirketlerinin borsa performansı ile uyumluluk göstermedi.

ABD'nin 2018 yılında en çok kazanan tepe yöneticisi senelik 129.4 milyon dolar (737.5 milyon lira) ücret ile Discovery Inc. CEO'su David Zaslav oldu. Zaslav'ın yönettiği şirket bünyesinde Discovery Channel, Animal Planet, HGTV ve Food Network gibi bir çok tematik TV kanalı bulunduruyor. Borsanın gösterge S&P 500 Endeksi 2018'i ekside kapatırken, Zaslav Discovery Inc'in hisselerini yüzde 10.4 yükseltmeyi başardı.

En çok kazanan üst düzey yöneticiler listesinde ikinci sırada yıllık 66.1 milyon dolar ile kimya devi Linde'nin CEO'su Stephen Angel yer aldı. Angel'i 65.6 milyon dolar ile Disney CEO'su Robert Iger takip etti. Jefferies CEO'su Richard Handler 44.7 milyon dolarla dördüncü en çok kazanan yönetici olurken Hologic CEO'su Stephen MacMillen 42 milyon dolar yıllık ücret ile beşinci oldu. 

Stephen Angel, Linde hisselerini sadece yüzde 3.1 artırabilirken, Disney CEO'su Robert Iger şirketini borsada yüzde 20.4 yukarı taşıdı. Hologic hisseleri yüzde 11.7 yükselirken, Handler'in yönettiği Jefferies ise borsada yüzde 14.9 değer kaybetti.

En çok yıllık ücret alan CEO'ların borsa performansları genelde ortalamanın üzerinde kalsa da en iyi olmaktan çok uzaktı. 2018 yılında firma hisselerini yüzde 82.2 yükselterek yatırımcısına en çok kazandıran Copart CEO'su Jason Adair'in senelik ücreti sadece 203 bin dolarda kaldı. Borsada yüzde 79.6 ile en çok kazandıran ikinci şirket olan AMD'nin CEO'su Lisa Sunun yıllık kazancı ise 13.4 milyon dolar oldu. 

2018 yılında S&P 500 endeksinde yer alan şirketler borsada ortalama yüzde 6.2 değer kaybetmesine rağmen; CEO'ların yıllık kazançları artmaya devam etti. CEO'ların 2017'de ortalama 11.7 milyon dolar olan senelik kazançları 2018'de yüzde 6.4 artışla 12.4 milyon dolara yükseldi. 

CEO'ların kazançları işçi ücretlerinin de bir hayli üzerinde yer aldı. AFL-CIO'nun değerlendirmelerine göre CEO'lar kendi çalışanlarının ortalamasından yaklaşık 287 kat daha fazla ücret alıyor. Bu fark 1978'de sadece 30 kattı. 

CEO'lar şirketleri borsada felaket performans gösterse de genelde milyonlarca dolar ücret almayı bildi. Geçen yıl ABD borsasının yüzde 52 ile en çok kaybettiren ikinci şirketi olan Invesco'nun CEO'su Martin Flanagan aynı yıl 12.9 milyon dolar kazanırken, yüzde 49.1 kayıp ile en kötü üçüncü performansı gösteren Cimarex'in CEO'su Thomas Jorden ise 9.7 milyon dolar senelik ücret aldı.

Ekonomist Tyler Cowen yüksek teknoloji ekonominde karmaşıklığın ve genel olarak belirsizliklerin giderek arttığını belirterek bu ortamda CEO'ların artan ücretleri hak ettiklerini ileri sürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye, mayısta AB ile ticaret fazlası verdi
Mühendis oldu, dünyayı gezdi! Memleketinde kafe açtı huzuru buldu
Neredeyse iki katına çıktı! O ülkeden Türkiye'ye akın var
Küresel borçlar 246 trilyon dolara ulaştı