CEO'lar daha temkinli

Uluslararası yatırım ve danışma şirketi PwC’nin her yıl Davos Zirvesi arefesinde açıkladığı Küresel CEO Araştırması sonuçları, dünya devi şirketlerin yöneticilerinin 2019 büyüme beklentilerine yönelik karamsarlığının ciddi bir şekilde arttığını ortaya koydu. 91 ülkeden 355’i kadın 3 bin 200 CEO’nun katıldığı araştırmaya göre, CEO’ların 2019’da ‘küresel büyümenin azalacağı’ beklentisi geçen yıla göre 6 kat arttı. Yüzde 48’i 1 milyar dolar üzerinde gelir elde eden şirketlerin yöneticilerinin yaklaşık yüzde 30’u gelecek 12 ayda küresel ekonomik büyümenin azalacağını düşünüyor. Geçen yıl yüzde 5 olan bu oranın yaklaşık 6 kat artması karamsarlıkta önemli bir artışa işaret ediyor. Ekonomide yavaşlama öngörenlerin oranı artsa da, CEO’ların tümüyle karamsar olmadığı görülüyor. CEO’ların yüzde 42’si 2019’da ekonomik durumun iyileşmesini bekliyor. ABD halen iş dünyasının en büyük hedef pazarı olarak liderliğini korurken, Çin ve Almanya’yı listede bu yıl Hiindistan takip ediyor. Türkiye’deki CEO’ların yurtdışında büyüme için hedefi Almanya, ABD ve Çin.

TÜRKLER BÜYÜMEDE İHTİYATLI

Türkiye’den 106 CEO’nun katıldığı ve sonuçları ilk olarak dünya medyasıyla eşzamanlı olarak Hürriyet ile de paylaşılan araştırmadan öne çıkan bazı sonuçlar şöyle:

Küresel CEO’ların yüzde 42’si 2019’da ekonomik büyümenin artmasını beklerken, Türkiye’deki CEO’lar için bu oran yüzde 44.

CEO’ların yüzde 82’si kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme potansiyeline güvendiklerini söylerken, Türkiye’deki CEO’lar yüzde 63’lük oran ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da küresel CEO’lara göre daha ihtiyatlı.

Orta vadeli görünüme bakıldığında ise Türkiye’deki CEO’lar dünya trendine yaklaşıyorlar. Küresel CEO’ların yüzde 85’i önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerinin büyüme potansiyeline güvendiklerini dile getirirken Türkiye’deki CEO’ların yüzde 87’si bu görüşü paylaşıyor.

İş dünyasında, sosyal ve ekonomik tehlikelerle ilgili endişeler çeşitleniyor. Küresel CEO’lar aşırı regülasyon (yüzde 35), politika belirsizliği (yüzde 35), doğru yeteneklere erişim (yüzde 34) ve ticaret savaşları (yüzde 31) konusunda ‘çok endişeli’ olduklarını belirtiyor.

Türkiye’deki CEO’ların en endişeli oldukları konuların başında ise döviz kuru dalgalanması (yüzde 80), politika belirsizliği (yüzde 55), jeopolitik belirsizlikler (yüzde 47) ve belirsiz ekonomik büyüme (yüzde 46) geliyor.

Küresel CEO’lar bu yıl gelir artışı sağlamak için ilk olarak operasyonel verimliliğe (yüzde 77) ve organik büyümeye (yüzde 71) odaklanmayı planlıyor.

Türkiye’deki CEO’lar ise yüzde 65 ile operasyonel verimliği ve yüzde 58 ile de yeni bir ürün veya hizmet tanıtımına yöneleceklerini söylüyorlar.

AŞIRI REGÜLASYON TERÖRÜN ÖNÜNE GEÇTİ



PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “22. Küresel CEO Araştırması bize, dünya genelindeki popülist yaklaşım ve ticaret savaşları gibi gelişmeler karşısında küresel CEO’ların bu yıl çok daha temkinli bir duruş sergileyeceklerini işaret ediyor. CEO’lar artık terör ve iklim değişikliği gibi temel tehditlerden ziyade büyümenin önünde aşırı regülasyon, politika belirsizliği, yeteneğe erişim gibi konuları daha önemli engeller olarak algılamaya başladılar. Türkiye’deki CEO’lar geçen yıldan itibaren ortaya koydukları daha ihtiyatlı yaklaşımda dünya genelindeki diğer CEO’larla paralel olarak bu yıl çok daha temkinli bir bakış açısına sahip görünüyorlar. Bu çerçevede sermaye çekme ihtiyacı olan bir gelişen piyasa olan Türkiye’de dünden çok daha fazla çalışmalı ve gittikçe daha ürkek davranmaya eğilimli sermayeyi çekebilmek için olumlu ayrışabileceğimiz özeliklerimizi hızla öne çıkarmalıyız.”