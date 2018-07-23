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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.07.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

CEO olamadı istifa etti!

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CEO olamadı istifa etti!

İTALYAN otomotiv devi Fiat Chrysler Grubu’nda (FCA) şoklar devam ediyor. Grubun 66 yaşındaki efsane CEO’su Sergio Marchionne’nin ölüm döşeğinde olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte hafta sonu apar topar yerine Jeep ve Ram markasının başındaki Mike Manley’in atanması üst yönetimi karıştırdı. Marchionne’nin normal şartlarda 2019 yılında emekli olmasının ardından yerine aday olarak gösterilen isimlerin başında gelen FCA Avrupa, Afrika ve Ortadoğu Başkanı Alfredo Altavilla dün sürpriz bir kararla istifa etti.

TOFAŞ’IN ESKİ CEO’SU
54 yaşındaki Altavilla’nın istifa kararında Marchionne’nin yerine CEO olarak Manley’in seçilmesi etkili oldu. Tofaş’ın eski CEO’su olarak da yakından tanıdığımız İtalyan yönetici Alfredo Altavilla, FCA Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerini 1990’dan beri yönetiyor. Fiat’ın odak pazarı olan Avrupa’da, kriz dönemini bile başarıyla yöneten Altavilla, Marchionne’nin devamında görev alma ihtimali en yüksek olan adaylardan birisiydi. Geçtiğimiz hafta FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ile birlikte İstanbul’da Tofaş’ın 50. yılı törenine katılan Altavilla’nın tercih edilmeme sebebi olarak küresel birikiminin Manley’e göre daha eksik olması gösteriliyor.

Mike Manley’in 9 yıl efsane Marchionne ile birlikte çalıştığı, grubun en başarılı iki markası olan Jeep ve Ram’in elde ettiği kârlılıkta büyük pay sahibi olduğu biliniyor.

Fiat Chrysler Grubu’nun hisseleri dün yaşanan yönetimsel değişiklikler sonrası güne yüzde 5 kayıpla başladı. Milano borsasında işlem gören hisselere kapanışa doğru yüzde 2.7 aşağıdaydı.

CEO olamadı istifa etti
Alfredo Altavilla, geçen hafta FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann’la birlikte Tofaş’ın 50. yıl törenine katılmış, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ile bir araya gelmişti.

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