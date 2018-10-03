Ceo çıldırdı!

Eylül ayında Türkiye’de otomobil satışlarının 17 bine, toplam satışların ise 23 bin adetlere kadar gerilemesi en çok bayileri yani yetkili satıcıları vurdu. Tüketiciler bu dönemde yüksek fiyatlar ve faizlerden dolayı otomobil alımını ertelerken, milyon dolarlık yatırımlara imza atan yetkili satıcılar ise ayı 10-15 adetlik satışlarla kapatınca, moraller tam anlamıyla çöktü. Yılın son 3 ayına bu sıkıntıyla giren ve 2019 yılına ilişkin de umutlu olmayan yetkili satıcıların tek isteği hükümetin acil önlem alması.

BAYİLERE BÜYÜK MORAL

Böylesine zor bir süreçte bazı markalar önlem beklemek yerine kendileri de elini taşın altına sokmaya başladı. 4 yeni ve önemli modeli sergilendiği için Paris fuarına katılan ama aklı Türkiye’de kalan Toyota Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, zararı göze alıp ekim ayında hem bayilerin moralini yükseltmek hem de tüketicilere cazip fırsat sunmak için 15 bin TL’yi aşan indirimler sundukları çılgın bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Bayilerin bu karar üzerine ‘Patron çıldırdı’ mesajları attığını ve büyük sevinç yaşadığını aktaran Bozkurt, tek amaçlarının böylesine zor bir süreçte en önemli paydaşlarına destek olmak olduğunu söyledi.

BUNDAN ZARAR EDERİZ

“Bütün sektör zam yapmaya hazırlanırken biz tersini yapıyoruz” diye konuşan Bozkurt, ”Bayiler KOBİ’dir ve ekonominin omurgalarıdır. Sıkıntıya düşerlerse bu hepimizi etkiler. Onların ayakta durması gerekiyor. Hem onlara hem müşterilere moral gerekiyor. Hazır ÖTV matrahları da güncellenmişken, biz de Toyota olarak elimizi taşın altına soktuk ve böyle bir karar aldık. Yılın son çeyreğine moralle girelim istedik. Bu akıl almaz kampanya Corolla başta olmak üzere birçok modelimiz için geçerli olacak. Sadece ekim ayına özel olacak bu kampanya için elimizde sınırlı sayıda aracımız bulunmakta. Dürüstçe söylemek gerekirse bu işten zarar edeceğiz ama elimizdeki sınırlı sayıdaki stoklar için bu kararı aldık” açıklamasını yaptı.

HURDA İLE ÇILGIN İNDİRİM ARTIYOR

MEVCUT bayi operasyonlarının bu kadar düşen operasyonları artık taşımakta güçlük çektiğini söyleyen Bozkurt, “Bir örnek vermek gerekirse eylül ayı başında 108 bin 700 TL’ye satmakta olduğumuz Corolla 1.6 life modelimizi ekim ayında 94.900 TL liste fiyatı ile müşterilerimize sunuyoruz” dedi.





1 MİLYON EURO KAPARO VEREN BU BAYKUŞU ALIR

BU otomobilin markası Aspark ismi ise ‘Owl’ yani baykuş. Yüzde 100 elektrikli olan bu hiper otomobili geliştiren otomotiv şirketi Japonya Osaka merkezli Aspark. Japon şirket bu aracı önümüzdeki yıl üretmeye başlayacağını ilk teslimatların ise 2020’de olacağını açıkladı. 50 adet üretilecek model 0’dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede çıkıyor. Şubatta prototip aşamasındayken bile 1.89 saniyelik süreye ulaşan araçta 1150 beygir güç ve 885 Nm tork sunan elektrikli motor bulunuyor. Paris fuarında sergilenen aracın Avrupa fiyatının 3.1 milyon Euro (3.6 milyon dolar) olduğu açıklanırken, bu araca sahip olmak isteyenlerin ise 1 milyon Euro kapora vermesi gerekiyor.





KOLEKSİYONERLERE ÖZEL



İtalyan Ferrari, Paris fuarında Icona adı verilen sınırlı sayıdaki özel seri konseptlerini tanıttı. Monza SP1 ve SP2 isimli bu iki yeni model yepyeni bir sınıfın doğuşuna ön ayak olurken, koleksiyonerlere hitap edecek özellikleriyle dikkat çekiyor.6.5 litrelik, 810 beygir gücünde V12 motora sahip otomobiller, 0’dan 100 km/s’ye sadece 2.9 saniyede ulaşabiliyor.





‘GÜMÜŞ OK’U FIRLATTI



ALMAN Mercedes, tamamen yenilediği B-Serisi ve GLE’yi tanıtırken, ayrıca A-Serisi Sedan ve Smart’ın 20. yılına özel tasarladığı Smart Forease’yi de sergiledi. Ama standın en ilgi çekenleri Mercedes’in elektrikli otomobil markası ‘EQ’nun ilk 100 elektrikli modeli EQC ve 1937 model rekortmen W 125’den esinlenilerek üretilen EQ Silver Arrow modelleri oldu.

ÇİNLİ VE VİETNAMLI



Fuarda Türkiye gibi kendi otomobil markasını üretmeyi hedefleyen Vietnam’ın ilk markası VinFast ile ABD’den sonra Avrupa’yı da gözüne kestiren Çinli üreteci Guangzhou Automobile Group (GAC) da dikkat çekti. VinFast, sedan ve SUV modellerini tüm dünyaya Paris’ten gösterirken, GAC ise yeni SUV modellerini sergiledi.





EFSANE SUV YENİLENDİ



JAPON Suzuki’nin efsane haline gelen SUV modeli Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’ndaki yerini aldı. Yeni Jimny, 1.5 litrelik 100 beygir gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla ilk kez Avrupalı otomobilseverlerle buluştu. 4’üncü nesil Jimny, 1998 yılında yollarla buluşan selefinin başarılarla dolu 20 yıllık mirasını bir adım daha ileriye götürerek geleceğe taşıyor.





HANİ DİNOZORLARI YİYECEKLERDİ!



RENAULT-Nissan-Mitsubishi ittifakının en tepesindeki efsane isim olan Carlos Ghosn’un Paris fuarının açılışında yaptığı açıklamalar çok büyük ses getirdi. Ghosn’un isim vermese de Tesla’yı kastederek yaptığı, “10 yıl önce herkes otomobil üreticilerini dinozor olarak görüyor, yeni nesil teknoloji şirketlerinin bizi yiyeceğini söylüyordu. Bugün otomotiv endüstrisi yılda 95 milyon otomobil satarken, bahsi geçen şirketin toplam üretimi 100 bin adet. Hem de para kazanamıyor” açıklaması özellikle sosyal medyada tepki çekti.

Ghosn’un açıklamalarına ilişkin yapılan yorumların bazılarında Renault’nun elektrikli otomobillere 1.1 milyar dolardan fazla yatırım yapmasına rağmen başarılı olamadığı bu yüzden de Tesla’ya saldırdığı belirtilirken, bazılarında ise tam Elon Musk’un Tesla’nın Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrıldığı bir süreçte bu açıklamaların bilinçli yapıldığı kaydediliyordu. Ama sonuçta bazı yorumlarda ise Carlos Ghons’un bu yılın başında yaptığı, “Elektrikli otomobil satışlarında tek kâr elde eden otomotiv grubu biziz” hatırlatılıyordu.