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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.06.2018 - 22:08, Son Güncelleme:

CEO bulundu şirket kuruldu

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CEO bulundu şirket kuruldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluşu tamamlandı ve CEO Mehmet Gürcan Karakaş oldu. Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı yüzde 5 oldu.

TÜRKİYE’nin Otomobili Girişim Grubu’nun çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi. Yerli bir marka yaratma hedefiyle çıkılan yolculukta, şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs’ta atıldı. Şirketin adı “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ” olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in şirketteki payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı da yüzde 5 olarak belirlendi. Şirketin CEO’su ise otomotiv alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Mehmet Gürcan Karakaş oldu. Karakaş, görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

TASARIM VE MÜHENDİSLİK
Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Prototip aracın ise 2019 sonunda çıkarılması planlanıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Proje, Türkiye’nin teknolojik atılımına liderlik yapacak ve diğer tüm sektörler için bir teknoloji platformu vazifesi görecek. Şirketin yol haritasını belirledik” dedi.

AZİMLE ÇALIŞIYORUZ
Kurulan şirketin hayırlı olması temennilerini ileten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İlk adımı finansal ve teknik fizibiliteyi hazırlamak üzere 2 Kasım 2017 tarihinde İşbirliği Protokolü’nü imzalayarak attığımız bu yolculukta bugün şirket kuruluşu aşamasına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projede şu ana kadar üzerimize düşen görevi yerine getirmekle birlikte, bugünden sonra da 1.5 milyon üyemizi temsilen şirket hissedarı olarak projenin başarısı için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CEO bulundu şirket kuruldu
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluşu tamamlandı ve CEO Mehmet Gürcan Karakaş oldu. Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı yüzde 5 oldu.

YERLİ ÜRETİM, STRATEJİK ÖNCELİK
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: “Türkiye’nin en önemli sınai gruplarından biri olarak, yerli üretimi her zaman stratejik önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Bu değerli projenin sadece üretim açısından değil, aynı zamanda oluşacak ekosistem ile ekonomi, teknoloji ve istihdam açısından da ülkemize önemli kazanımlar getireceğine inanıyoruz.”

5 AYLIK SÜREDE ETKİN ÇALIŞMA
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak: “2017 sonunda Milli Otomobil Ortak Girişim Grubu olarak yola çıktığımız günden buyana geçen 5 aylık sürede hızlı ve etkin bir çalışma ile hem 10 yıllık detaylı yol haritamızı ve iş planımızı belirledik, hem finansal fizibilitemizi tamamladık, hem de icranın liderliğini yapacak Genel Müdürümüzü aramıza kattık. Tamamlanan bu başarılı ve uyumlu çalışma dönemi için, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bilim ve Sanayi Bakanımıza; TOBB’a ve ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.  Yerli ve Milli Sanayii anlayışını misyon edinmiş BMC markamız, 54 yıllık otomotiv deneyimi ve bugün 2.300 çalışanı ile ülkemizin ve projemizin hizmetinde olacaktır.”

İNANCIMIZI İMZA İLE TAÇLANDIRDIK
KÖK Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç: “Yıllar içinde pek çok zorlukları aşan Türk otomotiv sanayi ve yan sanayi gerek üretim gücü gerekse toplam ihracatıyla, örnek gösterilen çok yüksek bir noktaya geldi. Böylesi güçlü bir konuma erişmişken Türkiye’mizin, kendi markasını, yabancı bir ortağa ihtiyaç duymadan, kendi imkânlarıyla da yapabilecek seviyede olduğunu ısrarla söyledim. Grubu’n sürekliliğine olan inancımızı bu imza ile taçlandırıyoruz.”

ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN
TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça: “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubunda yerimizi aldık. Bugün, bu tarihi projede ‘dönüm noktası’ denebilecek bir adım atarak üretimi gerçekleştirecek şirketin kuruluşunu ve şirketin üst yöneticisini kamuoyuna duyuruyoruz. Ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, Gürcan Karakaş’a da bu önemli görevinde başarılar diliyorum.”

DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLECEK
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: “Zorlu Grubu olarak; yerli sanayiye ve geleceğin akıllı teknolojilerine yatırım yaparak büyümeyi hedeflerken; bu projenin parçası olduğumuz için büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Türkiye’nin otomobili projesi hızlı ve en verimli şekilde hayata geçerek, dünyada da örnek gösterilecek.”

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT
PROJENİN Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji projesi olmasından dolayı stratejik olarak çok önemli olduğunu ve doğru bir proje olduğunu belirten Gürcan Karakaş, “Son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol alıyorum. Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye’de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye’de adım attım. Bu projeyle, küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum” dedi.

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