CEO bulundu şirket kuruldu

TÜRKİYE’nin Otomobili Girişim Grubu’nun çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi. Yerli bir marka yaratma hedefiyle çıkılan yolculukta, şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs’ta atıldı. Şirketin adı “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ” olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in şirketteki payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı da yüzde 5 olarak belirlendi. Şirketin CEO’su ise otomotiv alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Mehmet Gürcan Karakaş oldu. Karakaş, görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

TASARIM VE MÜHENDİSLİK

Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Prototip aracın ise 2019 sonunda çıkarılması planlanıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Proje, Türkiye’nin teknolojik atılımına liderlik yapacak ve diğer tüm sektörler için bir teknoloji platformu vazifesi görecek. Şirketin yol haritasını belirledik” dedi.

AZİMLE ÇALIŞIYORUZ

Kurulan şirketin hayırlı olması temennilerini ileten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İlk adımı finansal ve teknik fizibiliteyi hazırlamak üzere 2 Kasım 2017 tarihinde İşbirliği Protokolü’nü imzalayarak attığımız bu yolculukta bugün şirket kuruluşu aşamasına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projede şu ana kadar üzerimize düşen görevi yerine getirmekle birlikte, bugünden sonra da 1.5 milyon üyemizi temsilen şirket hissedarı olarak projenin başarısı için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluşu tamamlandı ve CEO Mehmet Gürcan Karakaş oldu. Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı yüzde 5 oldu.

YERLİ ÜRETİM, STRATEJİK ÖNCELİK

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: “Türkiye’nin en önemli sınai gruplarından biri olarak, yerli üretimi her zaman stratejik önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Bu değerli projenin sadece üretim açısından değil, aynı zamanda oluşacak ekosistem ile ekonomi, teknoloji ve istihdam açısından da ülkemize önemli kazanımlar getireceğine inanıyoruz.”

5 AYLIK SÜREDE ETKİN ÇALIŞMA

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak: “2017 sonunda Milli Otomobil Ortak Girişim Grubu olarak yola çıktığımız günden buyana geçen 5 aylık sürede hızlı ve etkin bir çalışma ile hem 10 yıllık detaylı yol haritamızı ve iş planımızı belirledik, hem finansal fizibilitemizi tamamladık, hem de icranın liderliğini yapacak Genel Müdürümüzü aramıza kattık. Tamamlanan bu başarılı ve uyumlu çalışma dönemi için, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bilim ve Sanayi Bakanımıza; TOBB’a ve ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yerli ve Milli Sanayii anlayışını misyon edinmiş BMC markamız, 54 yıllık otomotiv deneyimi ve bugün 2.300 çalışanı ile ülkemizin ve projemizin hizmetinde olacaktır.”

İNANCIMIZI İMZA İLE TAÇLANDIRDIK

KÖK Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç: “Yıllar içinde pek çok zorlukları aşan Türk otomotiv sanayi ve yan sanayi gerek üretim gücü gerekse toplam ihracatıyla, örnek gösterilen çok yüksek bir noktaya geldi. Böylesi güçlü bir konuma erişmişken Türkiye’mizin, kendi markasını, yabancı bir ortağa ihtiyaç duymadan, kendi imkânlarıyla da yapabilecek seviyede olduğunu ısrarla söyledim. Grubu’n sürekliliğine olan inancımızı bu imza ile taçlandırıyoruz.”

ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça: “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubunda yerimizi aldık. Bugün, bu tarihi projede ‘dönüm noktası’ denebilecek bir adım atarak üretimi gerçekleştirecek şirketin kuruluşunu ve şirketin üst yöneticisini kamuoyuna duyuruyoruz. Ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, Gürcan Karakaş’a da bu önemli görevinde başarılar diliyorum.”

DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLECEK

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: “Zorlu Grubu olarak; yerli sanayiye ve geleceğin akıllı teknolojilerine yatırım yaparak büyümeyi hedeflerken; bu projenin parçası olduğumuz için büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Türkiye’nin otomobili projesi hızlı ve en verimli şekilde hayata geçerek, dünyada da örnek gösterilecek.”

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

PROJENİN Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji projesi olmasından dolayı stratejik olarak çok önemli olduğunu ve doğru bir proje olduğunu belirten Gürcan Karakaş, “Son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol alıyorum. Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye’de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye’de adım attım. Bu projeyle, küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum” dedi.