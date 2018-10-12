Cem Yılmaz’ı ODTÜ’de solladı

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, son dönemde üniversitelerde en çok konuşma yapan iş insanlarından. Hayat hikayesini gençlere örnek olmak için paylaşıyor. Hiçbir şeyi hazır bulmadığını, sporla değişen hayatını ve medya içeriği işini kimse ciddiye almazken ‘girişimci’ ruhuyla yaptıklarını bir bir paylaşıyor. 6 sektörde 31 şirketi çatısı altında toplayan Saran Holding, Afganistan’dan Şili’ye kadar farklı ülkelerde iş yapıyor.

Sadettin Saran özel yaşamıyla ilgili haberlerle gündeme gelmekten hiç hoşlanmadığını belli ediyor. Her ne kadar ekonomi sayfasına röportaj yapıyor olsak da özel hayatıyla ilgili merak edilenleri sordum. Bir iş dünyası röportajı olduğu için de yanıtları bende kaldı. Medya, havacılık, turizm, savunma, hizmet, online alanlarında faaliyet gösteren Saran Holding’in binasında Sadettin Saran’la sohbet ettik.

Sizin geçen yıl ODTÜ’deki konuşmanız çok ilgi görmüş. ODTÜ’de Cem Yılmaz’dan fazla öğrenci topladığınız söyleniyor. Doğru mu?

ODTÜ çok kalabalıktı. Merdivenlerde bile öğrenciler vardı. Ama bilemem, öyle söyleyenler oldu. Cem Yılmaz’ın konuşması da eminim çok ilgi görmüştür. Uzun zamandır üniversitelere konuşma yapmaya gidiyorum. Geçenlerde Malatya’daydım, bu hafta Antep’e gideceğim. Gençler umutsuzluğa kapılmasınlar, çalışsınlar, sevdikleri işi seçsinler ve spor yapsınlar istiyorum. Kendi hikayemi de bu yüzden anlatıyorum.





BOŞ BEYİN ŞEYTANIN ÇALIŞMA ODASI



Dışarıdan bakıldığında özenilen bir noktadasınız. Nasıl başardığınızı mı merak ediyor gençler?

Ben kendi işimi yapmak istedim ama sermayem yoktu. Hayatımda spor çok önemli çünkü beni disiplinli biri yaptı. Spor hayatıma yön verdi. Gençler bunları da merak ediyor, Fenerbahçe’yi de soruyor. Ben konuşmalarımda hep söylüyorum. Platon’un bir sözü var; “Boş beyin, şeytanın çalışma odasıdır.” Gençler boş kalmamalı. Spor da hem disiplinli bir hayat hem de takım çalışması için en güzel yol.

Şirketinizin, bu noktaya nasıl geldiği çok da bilinmiyor. Hayatınızda nasıl yol aldınız?

Babam Darüşşafaka çocuğu. Okuyup Amerika’ya gitmiş. 4 erkek kardeşin en büyüğüyüm. Annem P&G’de çalışırken babamla tanışıyorlar, annem kariyerini bırakıp babamla Türkiye’ye geliyor. Ben orta halli bir ailenin çocuğuyum. Türk Milli Yüzme Takımı’na girdim. Spor bursu alarak Kentucky Üniversitesi’ne Makine Mühendisliği okumaya gittim. 2 yıl Türkiye’ye gelemedim. O dönemde sporcu olduğum için spor yayıncılığı ilgimi çekmişti. Medyada sporun önemli bir mecra olacağını gördüm. Devlet o dönemde TRT2’yi kurup kurmayacağını tartışıyordu.

Başladığınız yolculuk adım adım nasıl bu kadar büyüdü?

Zamanla yayıncılığın her alanına girdik. Yabancı şirketlerle işbirliği yaptık. Prodüksiyon yapmaya başladık. Türkiye’de ilk HD canlı yayın yapan şirketiz. Dublaj stüdyomuzun Netflix ile işbirliği var. Tematik Radyoculuk’ta da ilkleri yaptık. Avrupa’da çok iyi bilinen, medya ve spor içeriği alanında ilk 5 şirketten biriyiz. Türkiye’de spor yayınlarının yüzde 50’sini biz yapıyoruz. Önce kaset alıyorduk, onu yayınlıyorduk. Sonra bu işi canlı yayına çevirdik. Sonra biz yayınları satmaya başladık. Sonra saha içindeki reklamları aldık. Çekim işine girdik. Ekiplerimizi Japonya’da İngiltere’de eğittik. Arkadaşlar sınırlarını Türkiye ile tutmadılar. Azerbeycan’a gittiler, UEFA’ya gittiler. Şili’deki futbol ligini çekmeye hazırlanıyoruz. Çok dinamik bir şirketiz.





S SPORT KANALI KURDUNUZ. ŞİMDİ İKİNCİSİ DE GELDİ.



Evet. S Sport 2’yi de kurduk. Bu kanal için 60 milyon liranın üzerinde yeni yatırım yapıyoruz. Konuyla ilgili Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile da bir araya geldik ve yeni kanalımızın TV+ platformunda yer almasını kararlaştırdık.

SADETTİN SARAN KİMDİR?



1964 Amerika doğumlu olan Sadettin Saran, 2 yaşından üniversiteye kadar Türkiye’de büyüdü. Çocukluğundan beri sporu hayatının merkezinde tutan Saran, öğrenciliğinde 50 metre serbest yüzme Türkiye rekoru kırdı. Kentucky Üniversitesi’nde okulunu bitiren Saran, Türkiye’ye dönünce Kültür ve Turizm Bakanı Tınaz Titiz’in Dış İlişkiler danışmanı oldu. 1990-1995’te Martin Marietta’nın Ankara ofiisnde çalıştı. 1995’te medya şirketini kurdu. Bir kız babası olan Saran, Fenerbahçeli ve STK’larda aktif bir iş insanı.

ALİ KOÇ ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ



FENERBAHÇE’DE başkanlık seçimlerinde Ali Koç’u desteklediniz. Fenerbahçe’nin şu andaki durumunu nasıl görüyorsunuz?

Ali Koç’u destekledim. Nasıl bir Fenerbahçe devraldığını hepimiz biliyoruz. İşi hiç kolay değil. Tüm camianın da çevresinde kenetlenmesi lazım. Özveriyle çalışıyor Ali Koç. Henüz 4 aylık başkan.

İSTANBUL’DA OTEL BAKIYORUZ



Hırvatistan Split’te Grand Hotel Lava & Grand Marina Lav turizm tesislerini alan Sadettin Saran, turizm sektöründe de büyümek istediklerini İstanbul’da da otel yatırımı için arayışta olduklarını söyledi.