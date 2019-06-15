Cem Kınay kimdir ve kaç yaşında?
Cem Kınay, geçirdiğin motosiklet kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Cem Kınay müşahede altında tutuluyor. Peki, Cem Kınay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, kendi resmi internet sitesinden alınan biyografisine göre Cem Kınay hakkında bazı detaylar
Cem Kınay, 1958 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1958-1969 arsında Aşkale/Erzurum, Diyarbakır ve Ağrı’da yaşayan Cem Kinay Ağrı Alpaslan İlkokulu’ndan mezun oldu.
1969-1977 Avusturya Lisesinde okudu ve mezun oldu. 1977-2004 Viyana’da Viyana Üniversitesi Tip Fakültesi’nde okudu ve mezun oldu.
2006’da Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından “Avusturya Devlet Nişanı” gibi birbirinden önemli ve değerli ödüllerle onurlandırıldı.
1997’de Avusturya’nın önemli ekonomi dergisi “Trend Magazine” tarafından “Yılın Adamı” olarak seçildi.
Dr. Cem Kınay, Avusturya, Türkiye, Yunanistan, İspanya, Mısır, Tunus ve Bulgaristan’ başta olmak üzere birçok ülkede turizm faaliyeti yürütmektedir.
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