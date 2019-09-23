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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Çeltik üretiminde yüzde 3,7 artış bekleniyor

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Çeltik üretiminde yüzde 3,7 artış bekleniyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bu yıl çeltik üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,7 artışla 975 bin tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Geçen yıl da üretimde yüzde 4,4’lük bir artış vardı. Bu seviyede çeltik üretimi ülkemizde hiç görülmedi." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Edirne'de çeltik hasadına katıldı. Uzunköprü ilçesinde bölge oda başkanları ve üreticilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Bayraktar, çeltik tarlasında incelemede bulundu, üreticilerle sohbet etti.

TZOB Başkanı Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, son 10 yılda çeltik ekim alanlarının Türkiye'de yüzde 20,7 artışla 995 bin dekardan 1 milyon 201 bin dekara, üretimin de yüzde 24,8 artışla 753 bin tondan 940 bin tona yükseldiğini söyledi. Çeltik ekim alanları ve üretimdeki artışın yanı sıra verimde de yükseliş yaşandığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"2008 yılında dekara 757 kilogram olan çeltik verimi, 2011'de 905 kilograma kadar çıktı. 2017 yılında 821 kilogram olan çeltik verimi, geçen yıl verimdeki düşüşle birlikte 782 kilograma geriledi. Bu yıl çeltik üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,7 artışla 975 bin tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Geçen yıl da üretimde yüzde 4,4’lük bir artış vardı. Bu seviyede çeltik üretimi ülkemizde hiç görülmedi. Marmara bölgesinde yaz aylarında gerçekleşen yağışlar, ilaçlama dönemini olumsuz etkilese de genel olarak bu yıl çeltik veriminde geçen yıla göre artış olduğunu görüyoruz."

Çeltik tüketiminin de yükseldiğini aktaran Bayraktar, Türkiye'nin hala çeltik ihtiyacını karşılayamadığını ve ithalat yaptığını vurguladı.

 

"ACİLEN ÇİFTÇİLERİMİZİN BORÇLARI FAİZSİZ OLARAK ERTELENMELİ"

Çeltik üretiminin maliyetli bir iş olduğunu ifade eden Bayraktar, girdi maliyetlerindeki artışın çiftçileri etkilediğini söyledi. Bayraktar, üreticinin mevcut borçlarını ödemekte zorluk çektiğini, bu nedenle çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesi için talepte bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sezon ülke genelinde kış aylarının sert geçmesi, bahar ve yaz aylarında aşırı yağış, dolu, kuraklık çiftçimizin peşini bırakmamıştır. Hasat sonrası bekleyen kredi taksitlerinin ödeme zamanı gelmiştir. Çiftçilerimiz kredi borcunu ödeyemiyor. Çoğu çiftçimizin ise kredi ödeme vadeleri geçmiştir. 31 Aralık 2018 itibarıyla takibe düşen tarımsal kredi borçları ile doğal afetler nedeniyle ertelenmiş olan çiftçi borçları 5 yıl vadeyle yapılandırıldı. Daha sonra 2019 yılında da çok sayıda bölgemizde doğal afet yaşanmıştır. Üreticinin bu sezonki kredi borcunun yanı sıra geçen yıldan ertelenen borcu da bulunmaktadır. Tüm borçların bir hasat sezonunda ödenebilmesi mümkün değildir. Acilen çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Çiftçilerimiz, borç ertelemesi kararını beklemektedir."

Daha sonra çizmelerini giyen Bayraktar, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Yıldız Kılıç ile biçerdövere binerek çeltik hasadı gerçekleştirdi. 

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