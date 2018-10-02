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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
02.10.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Çeltik rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

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Çeltik rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Yeşilli köyünde yaklaşık 4 bin dekarlık alanda çeltik eken çiftçiler, yaklaşık 4 bin ton ürün elde etmeyi planlıyor. Bölgede beklenen rekolte ve ürün verimi çiftçinin yüzünü güldürüyor.

KIRIKKALE’de 306 bin hektar ekilebilir alan bulunduğunu ve bunun yüzde 65-70'inde hububat tarımı yapıldığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Türkiye şartlarında hatırı sayılır çeltik üretimi yapan illerden biriyiz. Sulakyurt ilçesinde yaklaşık 4 bin dekarlık alanda çeltik üretimi yapılıyor. Dekara verimimiz Türkiye ortalamasının üzerinde. Normal şartlarda dekara yaklaşık 820 kilogram verim alınırken, ilimizde dekarda 900 ile bin kilogram çeltik elde edilmektedir” dedi.

Çeltik rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

Çeltik üretiminin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydeden Yılmaz , “Çeltik üretimi Sulakyurt ilçesinde önemli gelir kaynaklarından biri. Bundan sonra bu alanla ilgili planlarımız var. Çiftçilerimizin iyi tarım uygulamaları kapsamında bir uygulaması yok. Bu yıldan sonra çiftçimizin iyi tarım uygulamaları kapsamında çeltik üretmelerini sağlayacağız. İlçede çeşit olarak Osmancık-97 tohum çeşidi ekimi ve üretimi yapılmakta. Tüketici tarafından da tercih edilen bir pirinç çeşidi. Eylül ayının sonu çeltik hasadına başlanacak. Çeltik, toplumumuzda tüketilen en temel besin maddelerinden biri. Yine çeltik, suyun içerisinde yetişen nadir ürünlerden biri. Türkiye'de kendimize yetebilecek kadar üretimimiz var. Ancak bir kısım tüketicinin damak zevki ve seçiciliğinden kaynaklı dışarıdan da ithal edilen bir miktar pirinç var. Pirinç tüketiminin yüzde 80'lik civarını kendimiz karşılıyoruz. Çeltik tohumu itibarıyla Türkiye'de çok iyi durumdayız. Trakya Araştırma Enstitüsünde 20'nin üzerinde kendi ürettiğimiz yerli çeşidimiz var" diye konuştu.

 

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