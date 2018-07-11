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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ  
11.07.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Çelikte ilk 6 ayda 7,1 milyar dolarlık ihracat

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Çelikte ilk 6 ayda 7,1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye çelik sektörü 2018’in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 2,5 azalışla 9,4 milyon tonluk, değer bazında ise yüzde 22,4 artış ile 7,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde ihracatımızın en fazla düştüğü ülke ABD oldu.

 

TÜRK çelik sektörünün 2018 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği ihracatı değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “Sektörümüzün 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirdiği miktar bazındaki çelik ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5’lik bir azalışla 9,4 milyon tona gerilemiş olsa da değer bazındaki ihracatın yüzde 22,4’lük bir artış ile 7,1 milyar dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. İnşaat çeliğinin ihracatta geleneksel olarak önemli bir pay aldığına da değinen Aslan, “Ocak-Haziran 2018 döneminde miktar bazında en çok ihraç edilen çelik ürünü yüzde 16,2’lik düşüşe rağmen 2,7 milyon ton ile inşaat çeliği oldu. İnşaat çeliğini 1,7 bin tonla sıcak yassı, 976 bin tonla dikişli boru, 848 bin ton ile profil ve 817 bin tonla filmaşin izledi. 2018 yılının ilk yarısında en çok ihracat düşüşü yaşadığımız çelik ürünü inşaat çeliği olurken, ikinci sırada ise 235 bin ton azalış ile 213 bin tona gerileyen kütük yer aldı. 79 bin tonluk düşüş ile 7 bin tona kadar gerileyen slab ise üçüncü sırada yerini aldı. İhracat düşüşü yaşadığımız ülkeler sıralamasında ise ilk sırada ABD yer alırken, hemen ardından Singapur ve Irak geldi” dedi.

HAZİRAN AYINDA YÜZDE 34’LÜK ARTIŞ

Sektörün Haziran ayında gerçekleştirdiği ihracatı da değerlendiren Aslan, “Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile bu seneyi kıyasladığımızda hem miktar hem değer bazında artış göze çarpıyor. İhracatımız bu dönemde miktarda yüzde 13,1 artarak 1,6 milyon tona yükselirken, değerde ise yüzde 34,6 artış ile 1,2 milyar dolara ulaştı” dedi.

DÜNYADA İLK 10 İÇERİSİNDE

Türk çeliğinin üretim ve ihracat bazında bakıldığında dünyada ilk on içerisinde yer aldığını vurgulayan ÇİB Başkanı Adnan Aslan şunları söyledi; “Türk çelik sektörü, kaliteli ve rekabetçi fiyatlı ürünlerini 200’e yakın ülkeye ihraç ediyor. Üretim bazında bakıldığında dünyada sekizinci sırada yer alıyoruz. İhracatta ise ilk on içerisindeyiz. Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika bölgelerine çelik ihracatımız henüz istenen seviyelerde değil ancak pazar potansiyeline sahip bu bölgelere ihracatımızı arttırmak istiyoruz.”

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