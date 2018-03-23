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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
23.03.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Çelikte dev satın alma

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Çelikte dev satın alma

Demir çelik sektöründe dev bir satış işlemi yolda. Daha önce Koç Holding’in Finli Componenta’ya sattığı ardından 2017’de özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi’ye hisselerini devrettiği Componenta Dökümcülük şimdi de Güriş Grubu’na satılıyor. Görüşmeler başladı.

 DÖKTAŞ Metal Sanayi, yüzde 93.57 hissesine sahip olduğu Componenta Dökümcülük Ticaret’i satıyor. Componenta Dökümcülük’ten Kamuyu Aydınlatma Çelikte dev satın alma
Platformu’na yapılan açıklamada “Hissedarımız Döktaş Metal Sanayi devir için görüşmeler yaptığını ve bu bağlamda Çelik Holding AŞ ile müzakerelere başladığını belirtmiştir. Çelik Holding AŞ, yüzde 100 Güriş Grubu sahipliğinde olup, Güriş Grubu bünyesindeki sanayi şirketlerini çatısı altında bulundurmaktadır” dedi.

Componenta Dökümcülük Ticaret, otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum, döküm parça tedariğinde uzmanlaşmış Türkiye’nin sektöründe lider kuruluşları arasında. Orhangazi tesislerinde pik, sfero döküm ve işleme faaliyetleri, Manisa OSB tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküme ve alüminyum jant üretim faaliyetleri sürdürülüyor.
Çelikte dev satın alma

Componenta hisselerini 1 Euroya verip Türkiyeden çıktı
Componenta hisselerini 1 Euro'ya verip Türkiye'den çıktı

FİNLİ ORTAK
1973 yılında Döktaş Dökümcülük Tic. ve San .AŞ. adı ile Bursa Orhangazi de Koç Holding bünyesinde kurulan sirket, Aralık 2006 yılınsa Finlandiya Merkezli Componenta Cooperation’a satılmış, 29 Eylül 2017 itibari ile şirket hisseleri özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ‘ye devir olmuştu. Şirket hisseleri 1986 yılından beri Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Hisselerin yüzde 93.57 Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret’e aitten yüzde 6.43 borsaya açık.
Componenta Dökümcülük’ün, Kumsan Döküm Sanayi’de yüzde 25 hissesi bulunurken, pazarlama şirketi Componenta UK Ltd şirketine de sahip.

 

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